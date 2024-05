Representantes institucionales, jurado, premiados y miembros de la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible se han reunido en un encuentro en el que se han dado a conocer los 13 ganadores que el jurado, formado por grandes expertos, ha seleccionado de entre más de 100 iniciativas.

Los proyectos premiados han destacado por dar soluciones de movilidad innovadoras y diferenciales, donde el transporte escolar, la última milla y la movilidad en bicicleta han sido protagonistas a través de proyectos de impacto y replicables. También han destacado iniciativas que buscan dar soluciones a la movilidad eléctrica, el transporte público, la movilidad al trabajo y la intermodalidad.

El evento ha contado con la participación de José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible; Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente; Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía; Pere Navarro, director de la DGT; y Susana Gómez, subdirectora adjunta de Vehículos de la DGT.

Premios Internacionales de Movilidad: categorías y ganadores

●Premio Especial Internacional: Región Nueva Aquitania (capital Burdeos, Francia), premiada por la gestión, digitalización y optimización -desde 2017- del transporte interurbano y escolar de 12 departamentos, que representa una cuarta parte de toda Francia, con una superficie de 84.000 km² y 6 millones de habitantes. Conscientes de la importancia de la movilidad escolar, comienzan a establecer un programa de digitalización y mejora que impacta en más de 3.000 autocares en 10 meses y más de 100.000 estudiantes, obteniendo importantes resultados en cuanto a reducción de emisiones, seguridad de los estudiantes y calidad del servicio. Un proyecto con un retorno de la inversión en 3 años y con un objetivo de ahorro de 2,5 millones de euros al año.

●Premio Municipio grande: Área Metropolitana de Barcelona, premiada por el innovador programa de la tarjeta T-verda, un abono gratuito de transporte público durante 3 años a los residentes de cualquier municipio de la provincia de Barcelona a cambio del desguace del vehículo. Más de 13.000 turismos y más de 2.000 motocicletas y ciclomotores han sido retirados de la circulación, reduciendo más de 26 millones de kg CO2. Así, el proyecto es un ejemplo de cómo las iniciativas locales impactan de forma positiva en la movilidad urbana y la calidad del aire.

●Premio Municipio mediano - pequeño: Vilagarcía de Arousa (Galicia), premiado por sus iniciativas para el impulso de la movilidad sostenible, como la implantación del ‘metrominuto’, que impulsa la movilidad a pie al indicar cuánto se tarda en llegar andando de un sitio a otro; un programa de caminos escolares seguros que fomenta la autonomía en la infancia a través de rutas organizadas y acciones de urbanismo táctico en los alrededores de los colegios; o el servicio municipal de alquiler de bicicletas y el desarrollo de las ciclovías.

●Premio Empresa pública: Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), premiada por su proyecto Bus Rapid (BR1), un innovador servicio con plataforma reservada y priorización semafórica, que circula con 12 autobuses 100% eléctricos que han evitado más de 700.000 kilómetros en coche, 125 toneladas de CO2 y ha dado servicio a más de 200.000 personas que lo han calificado de “servicio sobresaliente”, siendo la primera línea urbana de alta capacidad en España y uno de los primeros proyectos de este tipo en Europa.

●Premio Especial Investigación: MAPFRE, premiada por su proyecto presentado junto a CESVIMAP y que es un ejemplo de economía circular aplicada a la movilidad, al reciclar y reutilizar baterías de vehículos eléctricos a través de alianzas con fabricantes y clientes particulares, así como al reciclar miles de piezas de vehículos siniestrados. Este proyecto se lleva a cabo en CESVIrecambios, un centro de economía circular que transforma las baterías recuperadas en battery-packs dándoles una segunda vida a las baterías o a sus materiales reduciendo el impacto ambiental.

●Premio ONG, Fundación, Asociación, Otros: Colegio Marista - Nuestra Señora de la Salud - Algemesí, premiado por su proyecto para promover el uso de la bicicleta como medio principal de transporte para sus más de 1.000 estudiantes y usuarios. Desde mayo de 2021, han trabajado en mejorar el acceso al centro, que antes carecía de vías ciclistas seguras, con el objetivo de cambiar el entorno urbano y garantizar desplazamientos en bicicleta seguros. Así, han conseguido un aumento del 8% de la movilidad en bici y que se reduzca en un 11% la movilidad en coche.

●Premio Producto: Mooevo Green, premiada por sus vehículos innovadores, 100% eléctricos y amigables para la ciudad, que cuentan con una configuración revolucionaria, patentada y ‘Made in Spain’ que permite transformarlo en un carro asistido en menos de 5 segundos, facilitando su acceso a zonas peatonales tanto para la entrega de mercancía como la recogida de residuos. Una solución versátil, práctica y asequible para la movilidad urbana que ayuda a descarbonizar el transporte y a mejorar la calidad del aire.

●Premio Servicio: Acciona - Silence, premiada por su proyecto de red de intercambiadores de baterías extraíbles que pueden cargarse en casa o intercambiarse en los puntos de Acciona. Más de 100 battery station que permiten el intercambio de batería en 30 segundos y que utilizan actualmente los vehículos de Silence y SEAT Mó, aunque está diseñado para integrar nuevas marcas y expandirse en las principales ciudades de España y de Europa. Una solución que elimina las barreras de entrada al uso del vehículo eléctrico y reduce la range anxiety o miedo a quedarse sin batería.

●Premio Especial de Movilidad al Trabajo: Sanitas, premiada por su Plan de Movilidad al Trabajo que, desde su puesta en marcha, favorece y minimiza el transporte diario de los más de 10.700 empleados de Sanitas a los centros de trabajo -en línea con la futura Ley de Movilidad Sostenible- y ha evitado la emisión de 121 toneladas de CO2.

●Premio Especial Impulsa: María de la Paz Robina, directora general de Michelin España-Portugal, premiada por ser pionera, referente e impulsora de la diversidad en el sector, con una trayectoria de más de 30 años marcada por hitos significativos por la que ha sido premiada en numerosas ocasiones, como ser la primera mujer en ocupar el cargo de Dirección de Fábrica en Michelin España en 2009, y posteriormente, convertirse en la primera directora general de Michelin España Portugal S.A. en 2019.

●Premio Empresa privada - PYME: Geever, premiada por su compromiso con la proximidad, eficiencia y sostenibilidad para un futuro urbano más verde, que ha revolucionado la última milla con microhubs urbanos en parkings, promoviendo la distribución de mercancías de manera sostenible. Su operativa descentralizada reduce la congestión y emisiones, transformando las ciudades en espacios eficientes y limpios con vehículos eléctricos y embalajes sostenibles que mejoran la entrega de bienes y reducen la huella de carbono, generando a su vez valor local.

●Premio Empresa privada - Gran Empresa: Grupo Freixenet, premiado por ser pionero en su sector al realizar parte de sus exportaciones de producto final a través del ferrocarril, apostando por el transporte intermodal, consiguiendo reducir entre el 60% y 92% las emisiones de C02 por trayecto, además de por participar en proyectos pioneros para transportar a nivel nacional su producto con vehículos que utilizan combustible renovable certificado.

●Premio Especial Estrategia: NACEX by Logista, premiada por ECO Mobility, un programa de ayudas para transformar la flota de su red, que en solo dos años ha otorgado 67 ayudas para vehículos eléctricos y vehículos amigables para la ciudad, así como ayudas para infraestructura de recarga, reduciendo el impacto ambiental. Además, ha potenciado la entrega sostenible a través de la optimización de rutas, las entregas en la red NACEX.shop con más de 3.500 puntos de conveniencia y la incorporación del ecodiseño para reducir el consumo de plástico y fomentar el reciclaje de envases.

Los Premios Internacionales de Movilidad buscan distinguir las buenas prácticas e iniciativas en movilidad, tanto del sector público como privado. Sus objetivos son visibilizar casos de éxito y facilitar una dinamización de las mejores soluciones que ayuden a generar resultados con impactos positivos a corto, medio y largo plazo, contribuyendo así a la consecución de los objetivos de forma más eficiente.

