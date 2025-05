Representantes institucionales, jurado, premiados y miembros de la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible se han reunido en un encuentro en el que se han dado a conocer los 13 ganadores que el jurado, formado por grandes expertos, ha seleccionado de entre más de 100 iniciativas.

Los proyectos premiados han destacado por dar soluciones de movilidad innovadoras y diferenciales, donde el impulso a la sostenibilidad, la integración de nuevas tecnologías y la mejora de la calidad de vida urbana e interurbana, han sido protagonistas a través de proyectos de impacto y replicables. También han destacado iniciativas que buscan dar soluciones a la descarbonización del transporte, la movilidad en zonas rurales y la optimización de infraestructuras de recarga.

El evento ha contado con la participación de José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, y Pere Navarro, director de la DGT, entre otros representantes institucionales.

Premios Internacionales de Movilidad: categorías y premiados

●Premio Especial Internacional: República de Cabo Verde, premiada por su proyecto de Promoción de la Movilidad Eléctrica (ProMEC), que tiene como objetivo promover los vehículos eléctricos (VE) minimizando el impacto ambiental y aumentando la independencia energética del país. En marzo alcanzó la reducción de casi 20 mil toneladas de CO2 directas y de más de 400 mil toneladas CO2 indirectas; de las que 14.745 personas se benefician directamente.

●Premio Municipio grande: Ayuntamiento de Madrid, premiado por su proyecto ‘Anda Madrid’. Una iniciativa enmarcada en la estrategia ‘Madrid 360’ para fomentar la movilidad sostenible y saludable mediante rutas peatonales seguras. El mapa con seis recorridos forma parte del Eje de Movilidad y de la Estrategia Turística para dispersar el turismo en la ciudad. Más de 80.000 m2 de superficie peatonalizada desde 2020 en los 21 distritos de Madrid, que ha incrementado la movilidad peatonal suponiendo el 29% de la movilidad en Madrid en 2024, y contribuyendo a que por primera vez en 2023 se cumpliese con la Directiva Europea de Calidad del Aire, algo que se ha mantenido en los sucesivos años.

●Premio Municipio mediano - pequeño: Consell Comarcal del Moianès, premiado por la creación de la Guía de Transporte Público de la Comarca del Moianès. Es el primer mapa de transporte público de una comarca rural de Cataluña creado con el objetivo de buscar aumentar el uso del transporte público en la comarca. Un proyecto que es fruto de un trabajo de colaboración entre la empresa concesionaria (Sagalés), la administración titular del servicio (Generalitat de Catalunya) y la administración local a la que se le presta el servicio (Consell Comarcal del Moianès). El mapa da visibilidad a las opciones de movilidad sostenible y las conexiones de transporte público con municipios de comarcas vecinas, unificando y simplificando la información sobre líneas y tarifas, incluyendo un QR con los horarios.

●Premio Empresa pública: Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), premiada por su proyecto ‘Smart Charging’ en Centros de Operaciones de EMT Madrid con el que se impulsa la recarga eléctrica inteligente mediante pantógrafo invertido y la monitorización de infraestructuras. Apoyándose en la IA, la tecnología se integra como aliada estratégica, mejorando la eficiencia y facilitando decisiones en tiempo real. Esta plataforma tecnológica le permite gestionar 435 autobuses eléctricos, ahorrando casi 30 mil toneladas de emisiones de CO2 y ahorrando costes en potencia contratada, mantenimiento y tracción superiores a los 6 millones de €.

●Premio Especial Investigación: Octopus Energy, premiada por la investigación “Center for Net Zero”. Desarrollada por investigadores del Centre for Net Zero y KrakenFlex de Octopus Energy, University of Edinburgh, University of Oxford y Technical University of Berlin, esta analiza cómo la flexibilidad doméstica, a través de la integración de tecnologías como la carga inteligente de vehículos eléctricos y las bombas de calor con almacenamiento, puede optimizar la demanda eléctrica para aumentar el uso de energías renovables. El estudio demuestra que la flexibilidad en la demanda de calefacción y transporte doméstico podría reducir los costes del sistema energético mejorando la eficiencia y permitiendo una gestión más eficaz de la red, un incremento de las energías renovables y menor dependencia energética.

●Premio ONG, Fundación, Asociación, Otros: Fundación Alberto Contador, premiada por su programa ‘Bicis para la vida’. Casi un millar de bicicletas cuentan con una nueva vida desde el nacimiento de este proyecto. Bicicletas nuevas y usadas que son donadas por particulares y empresas, puestas a punto con ayuda de personas con algún tipo de diversidad funcional, y posteriormente distribuidas de forma gratuita a colectivos desfavorecidos, tanto a nivel nacional como internacional. Un proyecto que además ha colaborado en un momento crucial, entregando en Valencia a los afectados de la DANA más de 500 bicicletas para que los habitantes de la zona pudieran moverse.

●Premio Producto: Monty Bikes, premiada por su triciclo Rocket LT Delivery, el vehículo de reparto más ligero (45 kg) y ágil y con volumen de carga de hasta 1m3. Cuenta con un motor fabricado en España que le dota de hasta 100 km de autonomía, y un diseño eficiente y versátil, que facilita maniobras en espacios reducidos. Se trata de un vehículo para uso profesional, eficiente y amigable con la ciudad, que elimina consumo energético, emisiones de CO2, congestión del tráfico, ruido, residuos y que es sinónimo de movilidad sostenible.

●Premio Servicio: Free2move (Stellantis), premiada por su proyecto ‘Recarga en menos de 5 minutos tu carsharing’, en colaboración con Ample. Un proyecto piloto de carsharing lanzado, inicialmente, en Madrid con 100 Fiat 500e que permite intercambiar baterías descargadas por otras cargadas en menos de cinco minutos. Una solución que reduce el tiempo de recarga, combate la ansiedad por la autonomía y promueve la adopción del coche eléctrico. Su sistema modular y automatizado ofrece un modelo escalable para impulsar la movilidad sostenible y que esperamos ver replicado en más ciudades.

●Premio Especial de Movilidad al Trabajo: Universidad Francisco de Vitoria, premiada por su estrategia integral de movilidad sostenible para reducir su huella de carbono, promoviendo el transporte público, el autobús, el coche compartido, la movilidad eléctrica y la movilidad activa entre más de 15.000 personas. El proyecto se alinea con su Plan Estratégico y políticas ambientales, e incluye acciones en la gestión del campus, docencia, investigación y concienciación. Además, colabora con entidades para mejorar infraestructuras y realiza estudios sobre hábitos de movilidad y reducción de emisiones.

●Premio Especial Impulsa: Ana Isabel González, presidenta del Centro Español de la Logística, premiada por su trayectoria de más de 33 años en el sector logístico, liderando procesos de transformación digital e innovación. Es la primera mujer en presidir el Centro Español de Logística (CEL) en más de siete décadas de historia. Galardonada con diversos premios es miembro del comité de dirección de LEAD España, del europeo “Women in Supply Chain” de LEAD y del Foro de Expertos Logísticos FELOG. Actualmente dirige la transformación del Grupo Romeu y participa activamente en foros que promueven una logística más inclusiva, moderna y sostenible. Todo un referente en liderazgo femenino en el mundo empresarial y asociativo, destacando por su visión estratégica, impulso a la diversidad y desarrollo del talento.

●Premio Empresa privada - PYME: etecnic, premiada por su proyecto WEIDERAUTO ELECTRIC, un HUB de recarga ultrarrápida alimentada con energía solar. Este Hub evita 1.200 kg de CO2 al día y cuenta con 9 cargadores ultrarrápidos (8 de 120 kW y 1 de 180 kW) gestionados por EVcharge, lo que permite una gestión eficiente, mantenimiento predictivo, optimización de los tiempos de carga y mejora de la experiencia del usuario. Subvencionado por MOVES III, este proyecto integra innovación, eficiencia, tecnología y sostenibilidad, impulsando la movilidad eléctrica.

●Premio Empresa privada - Gran Empresa: Alsa y Redexis, premiadas por su proyecto de implementación de una flota sostenible de 28 vehículos de última generación en Zaragoza que utilizan biometano e hidrógeno renovable, junto con la infraestructura de suministro asociada, evitando la emisión de más de 1500 Toneladas de CO2 al año. Han sido pioneros en la operación de la primera línea regular y 100% de H2 verde en España, un proyecto ejemplo de la descarbonización del transporte, que potencia la economía circular y que contribuye a la independencia energética de nuestro país, promoviendo un transporte de viajeros sostenible y neutro en emisiones.

●Premio Especial Estrategia: dealerBest, premiada por ser un ejemplo de visión estratégica con el proyecto VIVe: el primer servicio de “carsharing” rural de España 100% eléctrico, en colaboración con Hyundai. Un proyecto que busca mejorar la movilidad en zonas rurales mediante el desarrollo de un software y una app móvil que permite el uso compartido de vehículos 100% eléctricos. Este proyecto no solo reduce las emisiones de CO2, sino que también facilita el transporte a los habitantes de municipios con pocos recursos y opciones de transporte público, permitiendo a los usuarios acceder a vehículos 100% eléctricos bajo demanda. Además, apoya a las empresas locales, promueve el conocimiento de la movilidad eléctrica y el carsharing, y ofrece una alternativa a la necesidad de tener múltiples vehículos en familias de áreas rurales.

Los Premios Internacionales de Movilidad buscan distinguir las buenas prácticas e iniciativas en movilidad, tanto del sector público como privado. Sus objetivos son visibilizar casos de éxito y facilitar una dinamización de las mejores soluciones que ayuden a generar resultados con impactos positivos a corto, medio y largo plazo, contribuyendo así a la consecución de los objetivos de forma más eficiente.