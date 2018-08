Más de 3.000 personas detectadas sin cinturón de seguridad en una semana

Con el comienzo del curso escolar y el aumento de desplazamientos de menores en vehículos particulares para acudir o regresar del colegio, la DGT ha llevado a cabo una campaña de sensibilización y control del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil.



Durante la semana pasada los agentes de Tráfico de la Guardia Civil han incrementado la vigilancia en las carreteras llegando a controlar más de 300.000 vehículos para comprobar que el conductor y los demás pasajeros llevaban correctamente abrochado el cinturón de seguridad y que los menores viajaban en los asientos traseros con el sistema de retención infantil adecuado a su peso y talla.



La DGT informa que 2.891 adultos y 180 menores viajaban sin ningún tipo de sistema de retención. De los 2.891 adultos, 1.878 eran conductores y 1.013 pasajeros, 608 de ellos en los asientos delanteros y 405 en los traseros.



En el caso de los menores, de los 180 que no llevaban cinturón de seguridad ni sistema de retención infantil, 46 viajaban en los asientos delanteros y 134 en los traseros.

El 72,2 por ciento de los usuarios de los vehículos que circulaban sin el dispositivo de seguridad han sido detectados cuando circulaban por carreteras convencionales (2.218) mientras que el 27,8 por ciento (853) restante lo fueron transitando por autopistas y autovías.



La vigilancia se ha realizado durante las veinticuatro horas del día aunque ha sido en el intervalo de seis de la mañana a diez de la noche cuando mayor número de personas han sido vistas y denunciadas por no usar el cinturón de seguridad.



La DGT recuerda que el cinturón de seguridad es un elemento básico y fundamental de la seguridad, "un seguro de vida", y que por este motivo su uso es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo y en todo tipo de vías.



Advierte de que además la utilización correcta del mismo es imprescindible para que cumpla su cometido.



En la vigilancia desde el aire con los helicópteros de la DGT se aprecia cómo muchos ocupantes de vehículos hacen un uso incorrecto del cinturón o circulan sin llevarlo puesto y que cuando se dan cuenta que les están grabando se disponen a abrochárselo o a ponérselo correctamente.



Además de vigilar el uso del cinturón de seguridad los agentes han controlado el uso del casco por usuarios de motocicletas, ciclomotores y bicicletas hasta un total de 31.000 vehículos. El resultado ha sido que 96 personas no hacían uso del mismo, de ellos 25 motoristas, 44 que viajaban en ciclomotor y 27 ciclistas.