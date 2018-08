Más de 700.000 personas adquirieron el carné de conducir en 2015

Así se desprende del estudio elaborado por PONS Seguridad Vial y en el que se analiza la realidad del sector de la formación relacionada con los nuevos conductores en España. En el informe se toma como referencia el número de permisos y la evolución del número de centros de formación vial en España durante el último año.



Este crecimiento del 7,8% duplica, prácticamente, el crecimiento registrado en 2014, cuando, según apunta la consultora, se inició el cambio de tendencia en este sector, con una subida interanual del 4,2 por ciento, según los datos del informe, extraídos de la DGT.



Además, revela una consolidación del crecimiento con el registro de una mayor apertura de nuevas autoescuelas y secciones de oficinas bajo una misma enseña comercial (sucursal).



En este sentido, 2015 cerró con 6.098 nuevos centros de formación vial, un 1,6% más que en 2014; y 9.206 sucursales, lo que supone un 0,44% de subida. La directora general de PONS Seguridad Vial, Shara Martín, ha insistido en que los datos "refuerzan la tendencia positiva iniciada en 2014" y permiten "ser optimistas respecto al crecimiento de la futura demanda de más formación vial para las autoescuelas en 2016".

Permiso Tipo A y B, las mayores subidas

Atendiendo a las diferentes modalidades de permiso de conducción, durante los últimos doce meses destacó en España la subida del Tipo A, el cual habilita la conducción por la vía pública de motocicletas de cualquier potencia y peso así como de todos los vehículos autorizados por los permisos AM, A1 y A2. Este tipo de permiso registró un crecimiento del 42,9 por ciento en un año.



En el caso de los permisos A1 y A2, vinculados a la habilitación para conducción de motocicletas con menor cilindrada, el incremento es menor aunque por encima de la media, concretamente de un 12,7 por ciento interanual. Por su parte, el permiso más demandado por los conductores españoles, el Tipo B de turismos, creció en más de 18.000 expediciones cerrando el año en 465.165 permisos, un 4 por ciento que en 2015.



Por encima de la media nacional, y como consecuencia de la mejora de la actividad económica, tal y como refleja el informe, también destaca el crecimiento del permiso Tipo C y el C1, que habilitan la conducción de automóviles cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kilogramos y cuyo número de asientos no exceda de nueve creció significativamente el último año, con cinco mil nuevas expediciones y una subida del 15,9 por ciento hasta 36.781 permisos.



Por último cabe destacar la situación del permiso Tipo E, que habilita el acoplamiento de diferentes tipos de remolque o vehículos acoplados, el cual contabilizó un crecimiento del 26,7 por ciento con 42.279 nuevos permisos expedidos a cierre de 2015.



Por autonomías

Por comunidades autónomas, PONS Seguridad Vial refleja cómo la recuperación no resulta homogénea. La Rioja (-4,8%), Navarra (-3%) y País Vasco (-0,3%) y las ciudades autónomas de Ceuta (-1,1%) y Melilla (-0,1%) registraron caídas, frente todas las demás, que cerraron 2015 con subidas aunque con ritmos de crecimiento muy dispares entre ellas. Así, la consultora destaca Cataluña que, con una subida del 12,2 por ciento por encima de la media, se mantuvo como la segunda comunidad con mayor número de nuevos permisos expedidos: 113.918, una cifra solo superada por Andalucía, donde con 131.431 permisos (2,8% más que en 2014). En tercer lugar se encuentra la Comunidad Valenciana con 85.249 (+9,4%) por ciento y en cuarto Comunidad de Madrid, con 85.167 permisos en 2015 (+7,9%).



El estudio destaca la especial situación de Canarias, que registró la mayor subida porcentual a nivel nacional tras lograr crecer un 28,4 por ciento en la expedición de nuevos permisos de conducir, con 42.235 carnés más.



Sobre estos resultados, PONS Seguridad Vial ha estudiado también el impacto que tuvo la huelga de examinadores ocurrida durante seis semanas, entre septiembre y octubre, del año pasado. En este sentido, Martín ha indicado que el efecto de la huelga de examinadores ha sido "notable" ya que 2015 hubiera sido "incluso más positivo". "Hasta agosto, según nuestros datos, la expedición de permisos crecía por encima del 15 por ciento", ha indicado.



Aumenta el número de autoescuelas

Por otra parte, PONS Seguridad Vial ha determinado que los centros de formación vial mantienen la tendencia alcista, ya que, durante el año pasado España registró la apertura de 96 autoescuelas, a los que habría que sumar otras 40 sucursales de centros ya existentes. Al respecto, se destaca que, desde la crisis iniciada en 2008, el número de nuevas autoescuelas había ido creciendo de forma ininterrumpida durante los últimos siete años con 951 nuevos centros, lo que supone un 18,5 por ciento más que las 5.174 registradas aquel año.



Por autonomías, las regiones con un crecimiento por encima de la media fueron La Rioja (4,4%), Cantabria (4,3%) y Baleares (4%). Las únicas comunidades que registraron caídas en el número de autoescuelas fueron País Vasco, con el cierre de cuatro centros y la ciudad autónoma de Melilla, que cerró uno. Martín ha indicado que, en este caso, los datos del año pasado muestran una ralentización en el ritmo de crecimiento, "algo positivo para el sector, ya que parece que la oferta se está ajustando a la demanda lo que supondrá mayores garantías de supervivencia empresarial para aquellas autoescuelas que ofrezcan mejor calidad en la formación".