Los motoristas sin casco no podrán repostar en una ciudad de la India

INICIATIVA PARA INCENTIVAR SU USO

En la pequeña ciudad de Rourkela, en la India, han puesto en marcha una campaña para incentivar el uso del casco en motoristas. Con el apoyo del gobierno local , en la ciudad no se permite echar gasolina a los motoristas que no lleven el casco puesto. Además de esta prohibición, se han hecho públicas imágenes en las que podemos ver a un joven lesionado en un accidente de tráfico, junto al lema "No voy a ponerme el casco. Me hace parecer idiota".