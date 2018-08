Las principales dudas de los conductores nóveles

Los que se acaban de sacar el carné suelen tener dudas de nociones básicas como los adelantamientos en carretera, la conducción nocturna o la colocación de las sillitas de retención infantil, según ha averiguado la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Seguridad Vial, Formaster.

En el caso de los adelantamientos en carretera, la asociación señala que, posiblemente, es la situación más importante y que más problemas supone a un conductor novel, mientras que en el caso de la conducción nocturna lo que sucede es que tanto los exámenes como las clases se suelen realizan en horario diurno, por lo que conducir por la noche no es habitual y no están tan acostumbrados.

Otra situación que genera dudas entre los conductores noveles es la conducción ante condiciones cimatológicas adversas. Arrancar en cuesta también es un problema para los conductores noveles, y es que aprender a jugar con los pedales de freno, embrague y acelerador para arrancar en una zona de fuerte pendiente es una maniobra muy difícil para ellos, según Formaster.

En cuanto a los conceptos, destaca el correcto anclaje de la sillita de retención infantil en un coche y el sistema ISOFIX pues es habitual que los nuevos conductores conozcan la teoría y no la práctica.

Algo similar sucede a la hora de colocar bultos en el coche, sea en el maletero o en el habitáculo del vehículo en desplazamientos más largos.

El resto de dudas están relacionadas con el adecuado cumplimiento de un parte de accidente, cómo actuar ante un golpe, cómo realizar una inmovilización de emergencia o echar gasolina.