PP, PSOE, Podemos y C's se comprometen a quitar los radares de tráfico con "afán recaudatorio"

Este compromiso ha sido adquirido por Luis Aznar (PP), Zaida Cantera (PSOE), Jacinto Morano (Podemos) e Irene Rivera (Ciudadanos) durante un debate electoral sobre tráfico y seguridad vial organizado por el Real Automóvil Club de España (RACE).



Luis Aznar (PP) estima que no debe haber impedimentos para que todos los grupos apoyen medidas de transparencia como la publicación de los datos de los radares de tráfico en la página de transparencia del Ministerio del Interior por lo que ha planteado una iniciativa común para la próxima legislatura.



Zaida Cantera (PSOE) ha abogado por "transparencia pura y dura" y estima que hay que establecer unos criterios conocidos por todos los ciudadanos de ubicación de los radares por ejemplo donde haya puntos negros y que las sanciones sean también públicas para que sean ejemplarizantes.



Irene Rivera (Ciudadanos) ha recordado que ya preguntó al Gobierno en la pasada legislatura sobre los criterios de ubicación de los radares y si estaban contribuyendo a reducir la siniestralidad, mientras que



Jacinto Morano (Podemos) también se ha sumado a este compromiso. Este último ha propuesto adaptar las sanciones de tráfico a la situación económica de cada conductor y que no sean indiscriminadas ya que tienen que ser coercitivas y algunas multas a quienes tienen mucho dinero "les da igual", ha advertido.



Todos ellos han coincidido también en situar entre las prioridades invertir en mantenimiento de carreteras más que en nuevas "obras faraónicas" (en expresión usada por varios de los intervinientes).

También han estado de acuerdo en endurecer los exámenes psicotécnicos de aptitud para conducir para que sean más rigurosos y que se hagan cada menos tiempo a más edad.



Igualmente, ven bien seguir aprobando planes PIVE para renovar el parque automovilístico y han añadido que se deben ir enfocando a favorecer sobre todo la compra de vehículos que dañen menos al medio ambiente. La representante de Ciudadanos ha abogado por que también se puedan aplicar estos programas a coches de segunda mano por ejemplo con hasta tres años de antigüedad.



Otro de los retos apuntados por Luis Aznar (PP) para la próxima legislatura es la adopción de medidas para el tráfico de las bicicletas, ya que "no puede seguir siendo un elemento extraño incontrolado sobre todo en las ciudades".



Al respecto Zaida Cantera estima que hay que impulsar el plan estratégico de la bicicleta y alcanzar un consenso.



Jacinto Morano (Podemos) ha recordado que la potenciación del uso de la bicicleta está en el programa electoral de su partido y no sólo para el tráfico urbano sino también en el interurbano con la creación de vías entre municipios y carriles mixtos para peatones y ciclistas, ya que a su juicio puede ser una solución para la aglomeración de tráfico.



Irene Rivera (Ciudadanos) cree que se puede conseguir la coexistencia de ciclistas con el resto de conductores y con los peatones con estudios de movilidad y sentido común.



Por otra parte, el representantes de Podemos ha apuntado la posibilidad de algún tipo de tasa por el uso de ciertas carreteras por vehículos que no sean los familiares.



Para el representante del PP es una ocurrencia por el "afán recaudatorio" de Podemos y para las de PSOE y Ciudadanos sería una barrera a la libre circulación de mercancías y penalizaría a las pymes.