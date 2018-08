Recomendaciones para tener un viaje seguro

Beber agua durante el trayecto, elegir ropa holgada y cómoda para el viaje o descansar cada dos horas son algunas de las recomendaciones a tener en cuenta si vas a irte de vacaciones y tu medio de transporte es el coche.



La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha un nuevo dispositivo especial de operación salida este 15 de julio. Desde Ponle Freno os damos algunos consejos para realizar una conducción segura si coges el coche estas vacaciones.



"Diversos estudios señalan que la deshidratación puede tener consecuencias similares a la ingesta de alcohol, ya que producen fatiga, reducción de la capacidad de reacción, cansancio, etc", ha señalado el especialista en medicina del trabajo de Previlabor, Antonio Pérez.



Una falta de hidratación incrementa un 60% la posibilidad de tener un accidente, por ello, beber agua antes, durante y después de un viaje en coche, especialmente en verano, es importante para mantener la capacidad de reacción, según advierte la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).



Los expertos del instituto de investigación Agua y Salud advierten que no es suficiente con beber la cantidad de agua recomendada (150 mililitros), si no que es importante asegurar su calidad de ésta.



Si el viaje se realiza con niños, mayores o embarazadas, hay que prestar especial atención a su ingesta de agua, ya que tienen más riesgo de deshidratación.



La alimentación también es muy importante. El profesor de la autoescuela Lara, Javier Martínez, aconseja evitar alimentos que produzcan deshidratación y los que dificulten la digestión.

Además, se recomienda elegir ropa holgada, cómoda y que permita la transpiración adecuada tanto para el conductor como para los acompañantes.



Y es fundamental hacer una pausa cada 200 kilómetros o cada 2 horas de viaje para estirar las piernas, descansar la vista y rehidratarse.