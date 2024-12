La baliza luminosa que sirve de geolocalizador y para avisar al resto de conductores de una avería, conocida como el V-16, será el único dispositivo legal de señalización de peligro a partir del 1 de enero de 2026. Se trata de un dispositivo innovador, que se diferencia de los clásicos triángulos de señalización.

La llegada de este dispositivo sirve de protección y de visibilidad en caso de accidente o avería, pero no todos los conductores cuentan con una todavía. El 1 de julio de 2023 entró en vigor la Instrucción de la DGT MOV 2023/15, que establecía la no obligatoriedad de hacer uso de los triángulos en caso de quedar inmovilizados en autovías y autopistas. Con esto, se pretendía prevenir la movilidad por esas zonas y el riesgo de atropello, pero deja al coche en una situación muy vulnerable si no se tiene el V-16.

Este dispositivo emite una luz 360 º que se aprecia desde 1 km de distancia, lo que permite que el vehículo se vea a 1.000 metros, mientras que los triángulos solo se veían a 100 metros.

Modelos de V-16

Por lo tanto, para hacerse con este dispositivo antes de enero de 2026 e ir asegurados ante cualquier accidente o avería, hay que tener en cuenta los modelos y la fabricación. En el Anexo XI ‘Señales en los vehículos‘ del Reglamento General de Vehículos aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, están las especificaciones que necesitan cumplir estos dispositivos. Además, en la página de la DGTestán recogidas las marcas y modelos existentes de V-16.

Cabe destacar, la importancia de conseguir dispositivos que se conecten con la DGT, dado que será una cualidad obligatoria. Esto permite que cualquier vehículo, independientemente de su antigüedad, pueda estar igual de protegido que el resto. Además, al estar conectado se podrá evitar colisiones por la presencia de un coche averiado que sorprende al resto de conductores.

El dispositivo debe contar con el nombre del Servicio Técnico de Homologación de ensayos seguido del número de informe de ensayos. La conectividad caduca después de los 12 años y no es necesario darse de alta en ningún servicio especial. Por lo que, el V-16 es un dispositivo de prevención, que puede ayudar a que las averías y los accidentes no desencadenen problemas mayores.