Un total de 1.688 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico en 2015

El subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, ha dado a conocer los datos de siniestralidad vial de 2015 que se corresponden con los consolidados a 30 días después de producirse el accidente. En el mes de enero, con las cifras provisionales de la Dirección General de Tráfico (DGT) a 24 horas del siniestro, el número de fallecidos era de 1.126. Se suman así, 562 víctimas a los datos totales de 2015.



"Estamos en un momento de cierto estancamiento de esta reducción de la siniestralidad, donde afortunadamente no se está produciendo un repunte, al menos en 2015 no se ha producido, pero sí un estancamiento", ha matizado Luis Aguilera durante su intervención en el IV Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible celebrado en Badajoz. Aguilera ha añadido que con estas jornadas en la capital pacense se pone de manifiesto que la seguridad vial debe abordarse de forma "transversal" y "multidisciplinar" dado que afecta a todas las administraciones y a los distintos agentes y sectores profesionales.



La Dirección General de Tráfico (DGT) dicta las políticas de seguridad y actúa sobre la circulación, con vigilancia y regulación a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en las vías interurbanas de todo el territorio nacional excepto las de Cataluña y País Vasco, carreteras donde puede aplicar medidas concretas para reducir la siniestralidad vial. En estas vías en que la DGT ejerce actividad de regulación se ha reducido el número de fallecidos y heridos hospitalizados respecto a 2014. En concreto, en estas vías hubo 1.008 muertos el año pasado, 57 fallecidos menos que en 2014.

Este descenso no ha sido suficiente para compensar los aumentos registrados en el resto de vías, de modo que el número de fallecidos es el mismo que el registrado en 2014. En el caso de los heridos hospitalizados dentro del ámbito DGT, también ha habido una reducción de 202 víctimas, un dos por ciento negativo, respecto a 2014.

En este caso, esta disminución sí ha compensado los resultados del resto de zonas, con aumentos y descensos, y 2015 finaliza en el cómputo global de heridos hospitalizados con una reducción neta de 71 personas menos, según la información facilitada por el Ministerio del Interior. A la vista de estos resultados, Luis Aguilera ha manifestado la necesidad de seguir trabajando con los municipios en general y con las policías y responsables de tráfico de País Vasco y Cataluña para conseguir que esa reducción de víctimas se produzca en cualquier tipo de vía y en todas las regiones.



MAS DE 300 PARTICIPANTES

Más de 300 personas participan en el IV Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible que se celebra en Badajoz bajo el lema 'Ciudades seguras y saludables' con el objetivo de intercambiar conocimientos, experiencias y buenas prácticas en materia de seguridad vial urbana a nivel local.



El subsecretario del Ministerio del Interior, Luis Aguilera, ha participado en la inauguración de este encuentro junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, la delegada del Gobierno en la región, Cristina Herrera, y la directora general de Tráfico del Ejecutivo nacional, María Seguí Gómez. En su intervención, Luis Aguilera ha destacado que se celebra un nuevo encuentro tras los celebrados en Gijón, Córdoba y Torrevieja y que tienen su origen en 2008 cuando se aprobó una moción en el Senado que instaba al Gobierno a que, en coordinación con la FEMP, organizase un encuentro de ciudades para el intercambio de buenas prácticas en materia de seguridad vial urbana.



De este modo, ha señalado que este IV Encuentro de Ciudades tiene entre sus fines difundir, promover e impulsar buenas prácticas de seguridad vial urbana a través del intercambio de conocimientos y experiencias y que, en esta ocasión, se ha añadido a la seguridad vial una segunda cuestión con una "importancia cada vez mayor" para los ciudadanos, la movilidad sostenible. A este respecto ha puntualizado que ambos son dos conceptos "íntimamente relacionados" y que "no en vano" las administraciones y otros sectores implicados en ambas materias se han marcado el objetivo de alcanzar la "visión cero" para que haya "cero accidentes, cero lesionados en carretera, cero congestión y cero contaminación". "Esto que nos puede parecer a día de hoy un objetivo utópico lo comparten cada vez más ciudades", ha indicado Aguilera, que ha defendido la importancia de la accesibilidad y de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en aspectos como la reducción de las emisiones del transporte que repercute en la salud de los mismos.



RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

Por su parte, Guillermo Fernández Vara ha apelado a la "responsabilidad individual" que permite conseguir "resultados colectivos" para conseguir un urbanismo y unas ciudades al servicio de las personas. "La conciencia de la necesidad de poner todo el énfasis en tener cuidado para que los accidentes no ocurran, eso se podrá hacer toda la publicidad del mundo, se podrá decir todo lo que se quiera, pero si la gente no lo hace suyo difícilmente se pueden lograr los objetivos", ha remarcado Vara. Al mismo tiempo, ha subrayado que "el gran cambio" que "representó" en España el carné por puntos "trajo aparejada una responsabilidad individual que se transforma finalmente en unos resultados colectivos" como los que "se están logrando" en el país, a la vez que ha reconocido que "queda camino todavía por avanzar" en el urbanismo o en las ciudades "al servicio de las personas".



El jefe del Ejecutivo autonómico ha indicado además que, aunque el "riesgo cero no existe" se puede aspirar a lograrlo adoptando medidas que permitan erradicar una de las mayores "lacras" de la sociedad, el número de personas fallecidas en accidentes de tráfico. "Todos tenemos mucho que hacer y qué decir", ha apuntado. También ha intervenido Francisco Javier Fragoso, que ha calificado de "orgullo" para Badajoz y ha agradecido que la DGT acogiera la petición del ayuntamiento de la capital pacense para albergar esta jornada en una ciudad que está "concienciada" desde hace "años" acerca de que hay que avanzar, desde la administración, en colaborar en la seguridad vial y en la movilidad sostenible.



Fragoso se ha sumado y ha defendido que "todos" deben "compartir la visión cero" de la DGT, a la vez se ha mostrado partidario de un "nuevo modelo de ciudad" en el que el peatón "recupere parte de los espacios" o en el que los niños puedan ir a su centro escolar con más seguridad. "En ese ámbito yo creo que cada día trabajamos más y mejor y lo tenemos que hacer en coordinación todas las administraciones", ha concluido.