Tráfico prevé 4,9 millones de desplazamientos en el puente de mayo

Según ha informado el organismo, las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León y Extremadura trasladan el día del trabajador al lunes 2 de mayo. Además, en la Comunidad de Madrid también es festivo el lunes por ser el día de la región.



Por este motivo, la DGT avisa de que durante este 'largo' fin de semana, los principales desplazamientos se realizarán a zonas turísticas de costa y litoral, principalmente Andalucía y Levante; a zonas turísticas de montaña para la práctica de deportes, camping y acampadas y a segundas residencias.



De esta forma, Tráfico indica que a primeras horas de la tarde del viernes y el sábado por la mañana se producirán importantes movimientos de vehículos que provocarán intensidades elevadas y retenciones en sentido salida de los grandes núcleos urbanos y también en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas turísticas de costa, segunda residencia y montaña.



También, el domingo por la mañana coincidirán en la carretera los conductores que se desplacen a disfrutar de dos días de ocio con aquellos que se trasladen a zonas de recreo y esparcimiento próximas a las grandes ciudades.



Ya por la tarde se producirá el regreso de los que han salido a pasar el día con aquellos otros que finalicen el fin de semana al no ser festivo el lunes en su comunidad. Debido a que el lunes es festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Extremadura y Madrid, se originarán trayectos de corto recorrido a zonas de recreo cercanas a núcleos urbanos de estas comunidades. Por otra parte, en Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Navarra y La Rioja se producirán los movimientos habituales de hora punta de entrada y salida a los grandes núcleos urbanos al ser un día laborable.



El lunes por la tarde se originarán movimientos de retorno pudiéndose producir retenciones, primero en las zonas de destino por inicio del regreso, para posteriormente localizarse en las principales vías de acceso a las grandes ciudades, según advierte la DGT.



OBJETIVOS DEL DISPOSITIVO

El dispositivo especial tiene varios objetivos, según ha apuntado el organismo, que ha destacado facilitar la movilidad y la fluidez del tráfico, velar por la seguridad vial en las carreteras, vigilar y ayudar a los usuarios de las carreteras, tareas que realizan los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las patrullas de helicópteros de la DGT.



Se prevé el diseño de itinerarios alternativos en función del origen y destino del viaje a realizar, para no pasar por la zona centro que es la que más tráfico genera, itinerarios a los que se les ha añadido los tiempos de recorrido estimados en función de la hora de salida del viaje, según los datos registrados por tráfico en fechas similares; la intensificación de los controles de velocidad, alcohol y drogas.



Estas y otras medidas se llevarán a cabo gracias al trabajo de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, funcionarios y personal técnico especializado, empleados de empresas de conservación y personal de los servicios de emergencias; personas todas ellas que estarán trabajando para que los conductores puedan realizar un viaje seguro.



CONSEJOS ANTES DE VIAJAR

Antes de viajar, la DGT pide reflexionar sobre si es necesario utilizar el vehículo privado para el desplazamiento u optar por el transporte público; en caso de utilizar el coche, comprobar que está en las condiciones idóneas para realizar el viaje, con especial atención a su mantenimiento y a los neumáticos; planificar el viaje utilizando las vías más seguras. Tráfico solicita respeto y responsabilidad en la conducción de todos los usuarios de la vía; poner atención especial a los desplazamientos cortos y a las vías convencionales; observar y cumplir las normas de circulación; no conducir si se ha ingerido alcohol o drogas; usar el casco en todos los vehículos de dos ruedas, incluidas las bicicletas; y los peatones que circulen por vías interurbanas deben hacerlo por la izquierda y con una prenda reflectante para ser vistos.