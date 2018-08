Varón de 48 años accidentado entre el lunes y el viernes, perfil de la víctima de tráfico

Durante su intervención en las jornadas sobre 'Cómo reducir los accidentes de tráfico en empresas' de la Fundación CEA, Seguí ha señalado que la "principal enfermedad laboral en el país son los accidentes de tráfico" y ha dado unas pautas a los empresarios sobre cómo mejorar la situación de sus trabajadores, tanto para los desplazamientos 'in itinere' --ida y vuelta del domicilio al lugar de trabajo-- como 'en misión --durante la jornada laboral--.



En primer lugar ha pedido que se racionalicen y optimicen los desplazamientos que deben realizar los trabajadores y que esto se planifiquen teniendo en cuenta la vía más segura. En este sentido, la directora general ha señalado que la red viaria española está "infrautilizada" y son muchos los vehículos que circulan por secundarias existiendo la alternativa de autovía o autopista que permite una mayor seguridad para el conductor. Del mismo modo, advierte de la utilización de un vehículo seguro. "Ahí entra la responsabilidad del empresario de tener una flota cuidada y actualizada", ha apuntado Seguí, que ha recordado que el 20 por ciento de los coches que circulaban por las carreteras españolas en 2014 lo hacían sin ITV.



También ha pedido que se utilicen los sistemas se seguridad obligatorios, así como el respeto de las normas de circulación, en especial las relacionadas con la velocidad, el consumo de sustancias o el uso del móvil al volante. La responsable de Tráfico ha apuntado que desde la DGT se ha intensificado el trabajo "mano a mano" con las empresas para evitar los accidentes laborales de tráfico y ha apuntado que su departamento, a través de sus jefes provinciales, se ha reunido con unas 1.500 empresas en los últimos dos años, para recordarles que la accidentalidad en horario laboral es pérdida de productividad y pérdida de capital humano.



MÁS ACCIDENTES DE TRAFICO LABORALES DESDE 2012

En el acto también ha participado la consejera técnica del Departamento de Investigación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (I.N.S.H.T), Mª Victoria de la Orden Rivera. Durante su intervención ha explicado que de los más de 491.000 accidentes laborales registrados en España en 2014, 54.416 (el 11 por ciento) son accidentes de tráfico. Además, ha apuntado que este porcentaje va aumentando si va creciendo la gravedad de los siniestros. Así, los accidentes de tráfico suponen el 21 por ciento del total de accidentes laborales graves registrados y el 29 por ciento en el caso del total de fallecidos en accidentes de trabajo.



Por otra parte, De la Orden ha apuntado que los datos de evolución de esta siniestralidad indican que las cifras se redujeron entre 2007 y 2012 (hasta un 35,3 por ciento menos en el total de accidentes laborales de tráfico), mientras que entre 2012 y 2014 han crecido un 7,3 por ciento, que achaca a los años de recuperación de la crisis. Las cifras siguen una evolución similar en el caso concreto de los accidentes 'in itinere', que se redujeron hasta 2012 en 27,7 por ciento, mientras que hasta 2014 crecieron un 13,2 por ciento.



En este sentido, ha apuntado que el 73,4 por ciento de todos los accidentes de tráfico registrados en horario laboral son 'in itinere', mientras que el 26,6 por ciento lo son 'en misión'. Así, las profesiones que registran un mayor porcentaje de siniestralidad son los servicios postales y de correos, el transporte terrestre, la recogida de residuos, los servicios de comidas o la Administración. Por vehículos, el 46 por ciento de los accidentados son coches, seguidos de las motos (13%) y los camiones y furgonetas, ambos rondando el 8 por ciento.