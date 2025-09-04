Un descenso que se ha producido en un verano que ha batido el récord histórico en desplazamiento en carreteras: se han producido más de 100,4 millones de desplazamientos, un 2,77 por ciento más que en 2024. Además de los 228 fallecidos, que suponen 3,7 al día, los siniestros viales han dejado 949 personas heridas graves que necesitaron hospitalización.

El balance "es menos malo que el año anterior, pero en esto no hay datos buenos", ha señalado Marlaska, antes de recordar el dato positivo de que en tres días de julio y en uno de agosto no se produjo ningún accidente mortal. En cualquier caso, el ministro ha querido ser claro: "Nunca nos permitiremos bajar la guardia".

El mismo número de muertos en julio y en agosto: 114

Por meses, en julio han aumentado las víctimas mortales en cuatro, con, que tuvo una siniestralidad "inusualmente baja". Mientras, en agosto también perdieron la vida, pero esta cifra es notablemente inferior a los 133 del mismo mes de 2024. El día con más fallecidos fue el

Uno de los accidentes más trágicos se produjo en Sisante (Cuenca), con cinco fallecidos, un hecho que no sucedía desde el verano de 2014. En autopistas y autovías se registraron 55 fallecidos, nueve menos que el pasado verano, y 173 en las convencionales (seis menos). La salida de vía continúa siendo el tipo de siniestro con más fallecidos, con el 43 % del total, en tanto que las colisiones frontales representan en 23 %. Todas las franjas de edad experimentaron descensos, salvo la de entre 25 a 34 años, que con 38 fallecidos aumenta en 9 respecto a 2024.

Más de un motorista fallecido al día

La siniestralidad en los colectivos vulnerables (motoristas, ciclistas y peatones). Si el año pasado representaban elde las víctimas totales, este han sido el. Entre ellos,(cuatro menos), que significan una de cada diez víctimas mortales, así como nueve ciclistas (siete menos). A Interior le sigue preocupando la siniestralidad de las motos, y aunque el número de usuarios de estos vehículos fallecidos ha bajado de 76 a 72, los datos no son esperanzadores:

En cualquier caso, los motoristas representan ya el 27 por ciento del total de fallecidos en las carreteras, mientras que el uso de la moto sigue al alza y ya acaparan el 15 por ciento del parque automovilístico. Marlaska ha puesto en valor los cursos de formación en conducción segura y eficiente para los motoristas, ya en marcha, una apuesta que dará resultados a "medio plazo", y ha destacado el paso "imprescindible" que ha dado la Guardia Civil al dotar con 'airbag' a todos sus agentes de Tráfico.

Uno de cada cuatro muertos no llevaba el cinturón

Andalucía, la comunidad con más fallecidos, uno de cada cinco

Otro de los datos que ha resaltado el ministro es el relacionado con el uso de los dispositivos de seguridad. Uno de cada cuatro muertos este verano no llevaba el cinturón de seguridad."Podremos llegar a un horizonte que solo morirán aquellos que no lleven puesto los cinturones de seguridad", ha incidido Pere Navarro, director general de Tráfico.Respecto a las comunidades autónomas, Andalucía es la comunidad con más muertes este verano.. Le siguen Castilla y León, con 32 víctimas mortales. En términos absolutos, la Comunidad Valenciana y Murcia son las autonomías donde más desciende el número de muertos:

En lo que va año han perdido la vida en las carreteras 746 personas, 34 menos, es decir, un descenso del 4%. Marzo, julio y agosto han superado el centenar de fallecidos.