Vuelve el Festival Solidario ASAPYM para concienciar de los peligros del alcohol al volante

Desde 2002 grandes grupos de este género musical apoyan la causa de ASAPYM con único objetivo: recaudar fondos para la entidad. Tras 22 años trabajando para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad en general, y con lesión medular en particular, la mayoría a causa de accidentes de tráfico, ASPAYM Castilla y León se ha convertido en una entidad pionera. Programas como el Centro de Investigación en Discapacidad Física (CIDIF), el Centro de Fisioterapia o la ortopedia suponen un gran apoyo y avances en el tratamiento de personas con discapacidad.

Todos los beneficios recaudados irán destinados a la mejora y ampliación de los Centro de Fisioterapia que la entidad tiene en Valladolid, León, Ávila y Burgos. Gracias a los grupos que participan en esta edición: SKA-P, Celtas Cortos, Nach y Lujuria, niños, adolescentes y adultos podrán llevar a cabo su rehabilitación, e incluso participar en actividades de ocio, como por ejemplo el Campamento de Verano.

Bajo el lema 'No te arranques, bebe con moderación. No cambies de ruedas, si bebes no conduzcas'. ASPAYM Castilla y León quiere concienciar a la sociedad, y sobre todo a los más jóvenes, sobre el grave riesgo que supone para la conducción el consumo de alcohol. Otro de los fines de esta edición en la sensibilización sobre la discapacidad, para ello, algunos socios de la entidad contarán sus experiencias, y como viven ellos su día a día. De esta forma los asistentes podrán disfrutar de este festival solidario, pero también, concienciarse de lo que supone la discapacidad.

Desde Ponle Freno os animamos involucraros y disfrutar de este VIII Festival Solidario. Entre todos podemos conseguir que la música sirva para concienciar, sensibilizar y dar a conocer el trabajo que se realiza desde la entidad y lo importante que es la responsabilidad al volante. ¡No faltes!