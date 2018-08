Cruce de peatones peligroso en Santander

En las confluencias de la c/ Camilo Alonso Vega y Cuesta de San Andrés de Santander existe un semáforo que regula el cruce de vehículos pero los peatones no tienen semáforo en el paso de cebra pintado sobre la calzada de tal manera que cuando los vehículos que suben por San Andrés tienen su semáforo verde no reparan que pueda haber peatones pasando ya que éstos al no tener semáforo regulador de peatones desconocen si el semáforo de vehículos está en verde o rojo. Además se trata de una cuesta con bastante pendiente y el semáforo dura poco tiempo por lo cual los vehículos suben con cierta velocidad para no quedarse a esperar en la cuesta mientras el semáforo se encuentra en rojo. Además, justo en frente, se encuentra uno de los colegios más grandes de Santander con cerca de mil alumnos con lo que a diario pasan muchos peatones (niños incluidos) por este paso NO regulado para peatones.