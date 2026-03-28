La imagen de una fábrica de coches llena de ruido, operarios y cadenas interminables empieza a quedarse atrás. La automoción vive una transformación profunda impulsada por la inteligencia artificial, que ya no es una promesa de futuro, sino una herramienta clave en el presente y una especie ojo que todo lo ve y controla en el reconocido grupo Renault.

Hoy, gran parte del proceso de fabricación está controlado por sistemas inteligentes capaces de analizar, decidir y optimizar cada paso en tiempo real. En el centro de esta revolución está un sistema que actúa como el auténtico centro de la fábrica: un superordenador que centraliza todos los datos relevantes del proceso productivo.

Por su parte, Beatriz de Dios, del grupo Renault, explica que este ordenador es "el cerebro de la fábrica, un sistema que centraliza todos los indicadores". Desde el momento en el que un cliente configura su vehículo en un concesionario hasta que lo recibe, todo queda registrado y monitorizado ya que este sistema permite tener una visión completa del ciclo de vida del coche dentro de la fábrica.

Una de las piezas clave es la sala de control, un espacio altamente digitalizado desde el que se supervisa toda la actividad. "La sala es totalmente autónoma, podemos gestionar desde aquí todos los datos que sean importantes", añade de Dios.

Los sistemas analizan miles de variables en tiempo real y son capaces de proponer acciones para mejorar la eficiencia o resolver problemas: "Es capaz de gestionar más de 1.000 fotos de cada vehículo y de saber qué está pasando con nuestro coche en tiempo real en la fábrica".

Como no podía ser de otra manera, los vehículos deben pasar una serie de puntos para poder salir de las instalaciones. Si todo está correcto, el sistema marca el proceso en verde y si detecta algún fallo, aparece una alerta en rojo que permite retirar el vehículo y corregir el problema.

Así lo explica Diego Paulini, directo de la factoría de Renault en Valladolid, quien asegura que esta nueva cadena de producción "ha revolucionado el proceso de fabricación" gracias a la IA.