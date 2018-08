Una beca de investigación analizará los posibles beneficios del embarazo en la prevención del cáncer de mama

SE DESTINARÁN 30.000 EUROS

La asociación sin ánimo de lucro 'We can be heroes', en colaboración con el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (CIC), impulsa la I Beca de Investigación que permitirá estudiar los beneficios del embarazo temprano en la prevención del cáncer de mama y cómo se puede potenciar ese efecto protector. Los 30.000 euros de beca irán destinados a Adrián Blanco, un estudiante predoctoral que ha centrado su estudio en esta línea de trabajo.