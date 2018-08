Javier Moro: "Conchita Montenegro fue la actriz española que abofeteó a Clark Gable"

Esta semana, en Crea Lectura, hemos conocido un poco más a una de las divas del cine español: Conchita Montenegro. Su paso por Hollywood fue corto pero le situó como una de las actrices más internacionales que ha dado nuestro país. Se marchó a Estados Unidos con 19 años y trabajó con los artistas más grandes del Hollywood de los años 30.

Javier Moro, nos cuenta en su nueva novela ‘Mi Pecado’ parte de la vida de esta actriz, desconocida para muchos. El escritor relata una de las anécdotas por las que es más recordada Montenegro: “Ocurrió el día de su primera prueba. Le dijeron ‘vístete con este bikini, una especie de hojas de platanero, apréndete estas tres líneas y ahora vendrá el actor a hacer la escena contigo’. Y el actor que apareció era Clark Gable, que estaba en ese momento en la cumbre de su gloria. Gable vio a esta chica, que era un bombón, que estaba asustada, intimidada, y en la escena que incluía un beso éste le da un beso de tornillo. El beso, en el cine, depende de cómo lo das, marca la barrera entre la ficción y la realidad. Ella, que no se esperaba esto y ya estaba humillada por haber tenido que vestirse con ese bikini ridículo, le da un empujón, le da un tortazo y se echa a llorar, pensando que su carrera ya había terminado antes de empezar. En ese momento se hace un silencio en el estudio y se empiezan a oír los aplausos del director de la prueba, que era Lionel Barrymore, diciendo ‘Esta chica vale mucho’”.

Tras aquello, todos querían conocer a la chica que había abofeteado a Clark Gable, y llegó a trabajar con los más grandes de la época.

Quizá su nombre no nos suene mucho debido, según Moro, a que ella misma quiso borrar su pasado. "Desvelaría gran parte de la trama de 'Mi Pecado', pero hablamos de que la vida puede llevarte a una situación en la que quieres borrar tu pasado. Es algo que ella además hizo casi físico, ya que acabó destrozando toda la memorabilia que había traído de Hollywood".

Javier Moro relata cómo era aquel Hollywood de los años 30 y cómo vivían en Los Ángeles los españoles que residían allí. "En 'Mi Pecado' recreo esa vida, la vida de estos españoles, que vida social hacían, como se veían, por supuesto la comida era una parte importante. Le hacían cocido madrileño a Charles Chaplin los domingos", describe el escritor.

No obstante, la trama principal del libro es el romance que mantuvieron la actriz Conchita Montenegro y el actor británico Leslie Howard. “Conchita Montenegro se enamora hasta el tuétano de Leslie Howard en la primera película de gran presupuesto que ella hace para la Metro Goldwyn Mayer, y él también. El problema vino porque él le doblaba la edad, tenía mujer e hijos, y siempre le dijo que no se divorciaría. Ella no podía dejarle y se encontró prisionera dentro de su propia historia de amor […] Así que fue un reto reconstruir como pudo ser esa historia de amor desde el punto de vista de ella”, declara Moro.