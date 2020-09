"Me gusta que esta novela sea más profunda, pero no es más adulta "

'Mil noches sin ti' de Federico Moccia

Vuelve Federico Moccia con 'Mil noches sin ti', la segunda parte de 'Esta noche dime que me quieres'. La Roma más especial es el escenario de una historia de amor irresistible en la que solo hace falta una noche para cambiarlo todo. Tras un paréntesis en Rusia, para Sofía ha llegado el momento de poner orden a su vida sentimental, ya no puede seguir huyendo de su pasado. Tancredi sigue todos sus pasos, es un hombre enamorado que nunca se ha rendido a la primera, pero Sofía no confía en él. El propio Federico Moccia no ha desvelado todos los detalles de esta segunda parte.