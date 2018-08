EL 2015, un año positivo para el lince ibérico

Así lo ha hecho público el responsable del programa de conservación de especies de WWF España, Luis Suárez, quién ha afirmado, tras el anuncio por parte del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, de solicitud de fondos extraordinarios a la UE para actuaciones varias que eviten el atropello de linces, que la Administración autonómica "cuenta con experiencia amplia respecto a este tema, y que cualquier ayuda puede ser buena, aunque tendrán que estudiar todas las medidas que se quieren realizar con esa ayuda".



Respecto al vallado como una de las intervenciones que se plantean en esa línea, según ha apuntado el consejero del ramo, Suárez ha explicado que "si no se hacen todas las medidas complementarias a este vallado, puede no servir, incluso no resultar beneficioso para estos animales".



Suárez ha hecho hincapié en que desde WWF España "se lleva a cabo una campaña abierta a través de Internet para que se atajen los puntos negros en las carreteras donde se producen más atropellos".



Así, en este contexto, el experto ha realizado un balance y este ha sido muy positivo. "Bueno, por no decir que muy bueno" porque, de acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el lince ibérico ha salido de la situación de 'peligro crítico' y ha pasado a estar 'en peligro', ha afirmado.



Desde su punto de vista, esto quiere decir que, aunque queda "mucho" por hacer, las iniciativas desarrolladas en los últimos diez años "han funcionado". Por otro lado, también se ha destacado que, por primera vez, se ha criado en Extremadura, linces que provenían del programa de reintroducción que desarrolla el proyecto LIFE+Iberlince.



También, Suárez ha resaltado que el efecto de la crisis de escasez del conejo, sobre todo en Doñana y Andújar (Jaén), "se ha atenuado un poco" gracias al "esfuerzo" que se ha hecho desde el proyecto para "frenar este bache", pero, aún así, es un tema "que preocupa mucho".