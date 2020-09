Un águila ataca a un drone en pleno vuelo

Los drones son los nuevos compañeros de vuelo de las aves, aunque como ha ocurrido en esta ocasión, parece que un águila no estaba muy dispuesta a compartir su espacio aéreo.



Unos hermanos de Australia se encontraban volando su drone en un bosque cuando un águila embistió y derribó el aparato de un solo golpe.



Los hermanos Lancaster declararon a 'Bussines Insider' que el animal ya había localizado al drone y le había rodeado, hasta que de repente desapareció y volvió a hacer acto de presencia para, finalmente, atacarlo.



Los dueños del drone han asegurado que el animal se encuentra en perfecto estado, después de haberse asegurado que el animal no sufría ningún tipo de daño. El drone, sin embargo, no corrió la misma suerte.



Esta historia con final feliz para el animal ha dejado una conclusión muy clara para los hermanos. "No volar drones cerca de aves de presa: atacan al verlos como una amenaza o como una presa asequible. La gracia puede dañar potencialmente a las aves y, además, puede costarte dinero", afirmaban.