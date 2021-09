Another Way Film Festival, el festival de referencia sobre el progreso sostenible, desvela la programación de su séptima edición, que tendrá lugar ente el 21 y el 28 de septiembre en la Cineteca Madrid, Cines Golem Madrid, Filmoteca Española, Sala Equis, Institut français de Madrid, mk2 Cine Paz, Filmin y la plataforma online del festival.



Se trata de un evento con una programación basada en historias conmovedoras que acercan al espectador a diferentes realidades y difunde un tipo de vida en consonancia con el planeta, todo ello articulado bajo el lema ‘Aunemos esperanzas’.



En este sentido, la directora del festival, Marta García Larriu, explica que toda la programación de esta séptima edición se basa en torno a la lucha del ser humano por la vida, teniendo en cuenta la situación actual que le lleva a cuestionarse su rol como especie en el planeta Tierra.



El evento contará con 32 títulos repartidos entre el género documental, la ficción y los cortometrajes, articulados en torno a temáticas como el cambio climático, la justicia climática, la pérdida de la biodiversidad y el vínculo del ser humano con el resto de especies.



Además, 17 documentales entrarán a competición, de los cuales, 11 irán destinados a la Sección Oficial, y otros seis irán a la Sección Impacto. Por su parte, la película inaugural será la alemana Dear Future Children, que muestra la lucha de tres activistas para cambiar las injusticias en distintas partes del mundo.



Además, la novedad de esta séptima edición en colaboración con Greenpeace es que su sesión inaugural tendrá una proyección simultánea en 10 ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Valladolid, Pamplona, Bilbao, Sevilla, Córdoba, Málaga, Toledo y Vigo.



Este festival se acoge a tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible estipulados por la ONU en la Agenda 2030: garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, y fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.



Las entradas ya están disponibles en www.anotherwayff.com para la Sección Oficial y para algunas de las actividades paralelas. Cabe destacar que, después de cada proyección, tendrán lugar charlas con expertos en la materia, para desarrollar el pensamiento crítico.



Esta séptima edición cuenta con el apoyo institucional de la Comunidad de Madrid, y con el patrocinio del canal de documentales Odisea, Signus Ecovalor, Gosuac, El Gatoverde Producciones e Institut français.



Entre sus colaboradores, destacan Film Madrido Greenpeace, Casa Árabe o Fiction Changing the World y, entre sus medios colaboradores, EFE Verde, Ethic, Yorkobu o El Asombrario.