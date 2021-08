El cambio climático y la biodiversidad constituyen los principales temas de discusión de las próximas reuniones propias de los organismos y las organizaciones internacionales. Así, se tendrán en cuenta aspectos relacionados con la conservación de especies o la lucha contra el calentamiento global.



Estos temas cobran más importancia con motivo de la publicación, el pasado lunes, del informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), donde advierte de que muchos efectos del calentamiento global resultan irreversibles y persistirán durante siglos o milenios.



En este sentido, la Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN) celebrará en Marsella (Francia) su Congreso Mundial, entre el 3 y el 11 de septiembre. Así, tanto los gobiernos, como las organizaciones no gubernamentales y los pueblos indígenas podrán sentarse en la misma mesa para tomar decisiones conjuntas en torno a estos temas.



Por su parte, Naciones Unidas también celebrará en el mes de septiembre la Asamblea General en la que se tratarán de establecer los compromisos climáticos de cada país y articular una postura común para reducir las emisiones.



Además, en esta reunión se intentará que los países desarrollados y en vías de desarrollo lleguen a un acuerdo para gestionar un fondo de 100.000 millones de dólares que los primeros se comprometieron a expender para compensar los efectos climáticos que han propiciado en las últimas décadas.



En cuanto a la biodiversidad, más allá de las advertencias y recomendaciones científicas, está sufriendo una pérdida y un deterioro. En este sentido, se celebrará una Conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP15) en Kunming (China) entre el 11 y el 21 de octubre.



En ella, se intentará acordar un marco global en el que se transforme la relación entre las personas y la biodiversidad, así como sus hábitats. En este sentido, se buscarán estrategias que favorezcan la convivencia en armonía con la naturaleza.



Finalmente, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre tendrá lugar en Glasgow (Reino Unido) la 26 Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) a fin de acelerar la lucha contra el calentamiento global.



Así, los participantes deberán buscar nuevas maneras de cambiar los “business as usual” (negocios de siempre) en los sectores de agricultura, energía o transporte, para no sobrepasar los 1,5 grados de temperatura del planeta hasta final de siglo.