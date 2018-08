El calor extremo es la causa principal del blanqueo en la Gran Barrera de Coral

El calor que se acumula en las capas superficiales del mar debido al cambio climático es el principal causante del blanqueo de los corales tropicales que habitan en la Gran Barrera de Arrecife australiana, según ha demostrado un análisis de las últimas dos décadas publicado en la revista 'Nature' y realizado por la James Cook University.

Las temperaturas récord que se registraron entre 2015 y 2016 fortalecieron el fenómeno de El Niño, lo que provocó que se blanquearan el 90% de los corales de la zona.



Los investigadores han instado a tomar "acciones inmediatas" contra el cambio climático para prevenir el deterioro del coral, provocado por el aumento de las temperaturas. Si no se revierte la actual tendencia, alertan, la Gran Barrera alcanzará un punto de no retorno en que ya no habrá recuperación posible.



En general, los corales que permanecen intactos se encuentran situados en la zona sur, donde las aguas registran una media de temperatura más fría.



A pesar de las medidas tomadas para la recuperación de estos ecosistemas, los autores del estudio advierten que es poco probable que la Gran Barrera recupere el estado que presentaba antes de 2016.