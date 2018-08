Cierran un zoo por pintar una burra como si fuera una cebra

El minizoo, situado en el Jardín Internacional de El Cairo, se compone de unos pocos animales domésticos, avestruces, monos, caballos y dos burras. Cada año celebra un festival para promover las visitas que suelen bajar en cuanto llega el verano. Pero este año, como diversión para los más pequeños, los empleados de la empresa Sama, decidieron pintar a los niños y también a las dos burras, según el director Ali Zabet.

"En el marco de las actividades del festival de verano hemos pintado de cebra a las dos burras que tenemos utilizando colores naturales", manifiesta, explicando que también pintaron las caras de los menores. El objetivo era entretener a los pequeños y que se sacaran fotos con ellas. Y así fue.

Mahmoud A. Sarhan, de 18 años, se sacó una autofoto junto a una burra y la colgó en una red social con el mensaje: "la estupidez en nuestro país llegó al punto de pintar a un burro local como si fuera cebra".

Sarhan declara que cuando visitó el parque "no había señales de que se celebraba un festival. No había niños excepto dos familias más a parte de la mía", explica. Afirma que no imaginaba el impacto que tendría su mensaje. "De verdad, me gustaría saber qué causó tanto jaleo, me ha generado un gran problema y he recibido amenazas, pero no sé por qué", expresa.

Entretanto, los dueños del jardín decidieron cerrar el minizoo y solicitar a la Fiscalía una investigación sobre lo sucedido. Mohamed Sultan, el presidente del consejo directivo del Jardín Internacional en El Cairo, reconoce que "hubo buena intención" al pintar a las burras. Sin embargo, también considera que fue una acción "errónea e irresponsable" y una infracción del contrato.

El cierre del minizoo significa también la clausura de un espacio de ayuda para animales maltratados, como es el caso de una de las burras pintadas. "La burra pequeña estaba con gente que la maltrataba y la pegaba, por eso la trajimos, para que acompañara a la otra y ésta no se quedara sola", afirma Zabet. Tenían planeado traer a un macho para la hembra, pero ahora "con esta situación, el cierre y los rumores de Facebook no sabemos qué va a pasar", lamenta.