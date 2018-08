Las ciudades españolas más expuestas a la contaminación acústica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los niveles de ruido no superen los 65 decibelios (db) durante el día y los 55db durante la noche, pero esto no se suele cumplir. En el día a día vivimos con un tipo de contaminación de la que no somos conscientes: la acústica. El ruido es "una amenaza infravalorada" con la que convivimos pero "no somos conscientes de que una exposición prolongada puede afectar a nuestra salud", destaca la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, 9 millones de españoles soportan niveles de ruido superiores a los recomendados.

Ante esta elevado número, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente lleva a cabo la comunicación sobre contaminación acústica en nuestro país, a través del Sistema de Información sobre Contaminación Acústica (SICA), formado por distintas administraciones de cada Comunidad Autónoma.

En los últimos datos registrados en marzo de 2016 Vigo se posiciona la ciudad donde la población está más expuesta (54% de sus habitantes) a los niveles de ruido, tanto de día como de noche. Por su parte, los cartagineses están expuestos a menos ruido durante el día, al igual que los granadinos durante la noche.



En este gráfico puedes observar las localidades más expuestas a la contaminación acústica.