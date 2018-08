El Congreso aprueba la prohibición de cortar la cola a los perros

Con los votos a favor de Podemos, PSOE y Esquerra Republicaba (ERC) y la abstención de Ciudadanos, se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la prohibición de las operaciones quirúrgica a mascotas cuyo objeto sea modificar la apariencia de un animal por estética, y en particular el corte de cola, orejas, sección de cuerdas vocales y extirpación de uñas y dientes.



El Gobierno del PP pretendía ratificarlo salvo una reserva que deja abierta la vía de amputación de la cola en algunas excepciones, y que fue apoyado por PNV. Concretamente, el texto señalaba que el corte del rabo de los perros se podría hacer en "cachorros de razas cazadoras y sus cruces" para evitar "futuros daños en el animal".



También incluía que los veterinarios realizasen una lista en la que se incluyesen las razas que requerían amputación por su "conformación anatómica y actitud".



Ante esta reserva, Equo presentó una enmienda para rechazar toda excepción, que ha sido defendida en la sesión de aprobación del Congreso por el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha señalado que el hecho de que "la amputación evita heridas al perro durante la práctica de caza" no está avalada por la comunidad científica. "En las sociedades normales, cuando un perro se hiere la cola o las orejas, se le cura", ha señalado Iglesias.



Por su parte, el portavoz del PP, Martín Bernabé, ha recortado que la reserva popular es necesaria para "minorar las molestias" y que se realiza siempre "bajo prescripción de un veterinario y bajo protocolos facultativos".



Ciudadanos, por su parte, ha señalado la necesidad de crear una ley marco de carácter nacional para solucionar este problema, de manera que la Policía, las protectoras y los veterinarios de cualquier comunidad autónoma puedan leer los chips de todos los perros, vivan donde vivan.



El portavoz de la coalición naranja, Guillermo Díaz, ha explicado que esta norma también busca prohibir la presencia de los animales en los escaparates, para evitar las compras por impulso; o la creación de un registro de infractores para que éstos no puedan volver a convivir o trabajar con un animal.



El PSOE y Esquerra Republicana (ERC) también han apoyado la enmienda sin excepciones, a pesar de las presiones por parte del PP a ERC para que cumpliese con lo firmado en la Comisión de Asuntos Exteriores.