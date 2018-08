Europa pone en marcha medidas contra la contaminación lumínica

Una nota del IAC indica que este proyecto unirá por primera vez a socios relacionados con la tecnología de la información, ciencias sociales, economía, astronomía y ecología para crear iniciativas auto sostenibles sobre contaminación lumínica. La nota advierte de los efectos negativos de la luz artificial para la biodiversidad, hábitats nocturnos, visibilidad de estrellas, fenómenos astronómicos y bienestar humano y aboga por sensibilizar sobre el impacto y fomentar medidas para reducirlo. Entre las iniciativas que entrarán en funcionamiento en los próximos meses de forma continuada hasta final de año se encuentra la retransmisión de siete eventos astronómicos que van desde auroras boreales hasta eclipses solares y lunares.

Durante los viajes, se realizarán actividades educativas para incrementar la conciencia de los jóvenes por la belleza de los paisajes nocturnos. También se intentará preservar la oscuridad de los cielos europeos, se promoverá una legislación sobre la protección de los espacios naturales nocturnos y se creará un distintivo para reconocer el cumplimiento de la normativa de protección del cielo por parte de empresas, ONG, pueblos o cualquier otro tipo de institución. Los promotores del proyecto crearán un mapa sobre sistemas de alumbrado ineficientes y se invitará a ciudadanos y autoridades a que participen en la detección de farolas que emitan demasiada cantidad de luz al cielo. Asimismo está previsto la identificación del derroche energético debido a iluminación comercial o en las luces que sistemática e innecesariamente se dejan encendidas, y se creará una red de sensores para medir la contaminación lumínica.

Otra de las iniciativas se basa en adquirir e instalar fotómetros de bajo coste, que serán vendidos desde la página web del proyecto. La ampliación del alcance de la ya creada red europea Loss of the Nightcon, que tiene como objetivo aumentar el número de actividades relacionadas con la contaminación lumínica, y fomentar el uso de la aplicación "Loss of the Night", que permite a los ciudadanos la medición de los cambios del paisajes nocturnos, son otras de las iniciativas que se pondrá en marcha.

El IAC indica que estas actividades se complementarán con una serie de juegos para adquirir datos relevantes procedentes de los ciudadanos. En la nota el Instituto de Astrofísica de Canarias manifiesta su compromiso con la protección del cielo y recuerda que en 1992 creó la Oficina Técnica de Protección del Cielo (OTPC) como unidad especializada en la vigilancia y asesoramiento en esta materia que facilitó la aplicación de una ley nacional, la llamada Ley del Cielo.

Esta ley es pionera en la protección del firmamento de las islas de La Palma y Tenerife y supuso un precedente para extender normativas similares en otras áreas del planeta. El IAC asimismo impulsó la iniciativa Starlight en 2007, una campaña internacional en defensa de la calidad de los cielos nocturnos, el derecho general a la observación de la estrellas y de difusión de la astronomía.