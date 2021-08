El Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO tomó la decisión de no declarar la Gran Barrera de Coral de Australia en riesgo. Sin embargo, científicos de Australia, China, Europa o a nivel mundial opinan que debería incluirse en su Lista de Patrimonio Mundial en Peligro.



Los expertos afirman que la formación está muy dañada desde hace más de diez años, y destacan los episodios de blanqueo del coral en los años 2016, 2017 y 2020. Su importancia es similar a la del Amazonas o los bosques de Siberia.



Por ello, las principales discrepancias a la hora de proclamarla en riesgo vienen de la mano de políticos y empresarios, así como sectores de la pesca o el turismo que puedan verse bajo amenaza, aunque el verdadero peligro puede surgir a largo plazo si no se toman medidas eficaces.



El cambio climático afecta a la acidificación y la temperatura marina; sin embargo, la actitud de las autoridades australianas no está siendo la correcta, pues están haciendo ‘lobby’ al respecto para evitar la declaración de la Gran Barrera en peligro.



Esta decisión se mantendrá hasta el año que viene, donde volverá a considerarse su situación, por lo que es importante que prevalezcan los informes científicos a los intereses políticos.



Además, la Gran Barrera de Coral ya ha sufrido tres episodios graves de blanqueamiento a causa del aumento de temperatura marina provocado por el cambio climático. El responsable del programa de océanos de la organización ecologista WWWF, José Luis García, ve en esto una gran amenaza.



Así, los corales quedan decolorados y blancos debido a la pérdida de los protozoos o los organismos que conviven con ellos mediante la simbiosis. Por ello, a pesar de que algunos sobreviven, son muchos los que mueren debido a esta causa.



García opina que si la Gran Barrera de Coral se incluye dentro de la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO servirá para que el Gobierno australiano emprenda medidas eficaces que protejan su futuro.



Su importancia radica en que constituye uno de los ecosistemas marinos con mayor biodiversidad de todo el planeta. Cuenta con 180 especies de corales diferentes y hasta 400 especies de peces y resulta un área fundamental para tortugas y aves marinas.