'JERApp', una aplicación móvil que promueve el reciclaje

Y LA ECONOMÍA CIRCULAR

¿Alguna vez te has preguntado qué hacer con las cosas, ropa, aparatos electrónicos o muñecos que ya no utilizas? No los guardes, ni los tires: recíclalos. Así, contribuirás a disminuir la contaminación ambiental y a proteger nuestro planeta. La app 'JerApp' te puede ayudar en esta responsable decisión.