Rescatan al león comprado para ser el 'Simba' de unos niños tras ver la película de Disney

Esta historia tiene como protagonista a Lambert, un pequeño cahorro de león, que en 2014 llegó a la casa de unos niños encaprichados con tener una nueva mascota que se pareciera a Simba, el protagonista de la película de 'El Rey León'.

El padre compró a Lambert, ilegalmente, y tras vivir con ellos en su casa, durante unos meses, como si de un perro o gato se tratara, decidieron pedir ayuda a una protectora de animales ya que no podían hacerse cargo de su mantenimiento y cuidado.

Así, fue rescatado por Vicky Keahey, fundadora del 'Texas' In-Sync Exotic Wildlife Rescue and Educational Centre'.



Inmediatamente, obeservaron que Lambert era demasiado manso para reinsertarlo en la naturaleza y que estaba acostumbrado a determinados hábitos más bien propios de una mascota y no de un león.



De hecho, tras hablar con la familia, descubrieron que Lambert solía dormirse en la cama del abuelo de la familia con un a manta.



Lo más curioso es que aunque ya tiene dos años y parece un auténtico rey de la selva, este animal sigue acostumbrado a estos hábitos y no puede dormise sin su manta.

Ahora, Lambert tiene 2 años y vive en un espacio de 7.000 metros cuadrados donde corretear y jugar como cualquier otro león de su edad. Además, ha aprendido a comer carne cruda y se ha adaptado muy bien a sus nuevos cuidadores pero la manta sigue sin soltarla para dormir.