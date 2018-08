Leonardo DiCaprio: "El acuerdo contra el cambio climático es histórico pero no suficiente"

ACUDIÓ A LA FIRMA DEL ACUERDO DE PARÍS

Leonardo DiCaprio acudió a la ceremonia de apertura para la firma del acuerdo de París, en el que ya han firmado más de 170 países y exigió a los líderes de todo el mundo a ir más allá ya que calificó "el acuerdo como histórico pero no suficiente" y advirtió de que "el planeta no se salvará si no dejamos los combustibles fósiles bajo tierra, donde pertenecen".