Miles de sardinas aparecen muertas en la costa del Pacífico Central

Miles de sardinas tipo anchovetas han aparecido muertas en las costas del Golfo de Nicoya, en el Pacífico Central, según han anunciado las autoridades de Costa Rica.



Los animales fallecidos se extienden por unos ocho kilómetros de la costa de Ensenada, en Manzanillo, provincia de Puntaneras y se pueden divisar algunas sardinas flotando a dos millas de la costa, según han señalado. En total, se calculan entre ocho y 12 toneladas de estos peces.



Ahora están investigando la causa de estas muertes masivas, de las cuales la teoría más fuerte que barajan es "una faltante de oxigeno causado por un tipo de alga", ha señalado el biólogo marino de la Unidad Ambiental del Servicio Nacional de Guardacostas de la zona, Freddy Campos.



"Quizás las arrinconó una corriente fría y como eran tantas murieron", ha señalado Campos que también ha asegurado que una comisión especial está manejando la crisis para dar con las causas precisas del fenómeno.



Las autoridades descartan otras causas como la pesca o el envenenamiento, puesto que un tipo de veneno o químico no podría ser tan selectivo con una especie determinada.



Todavía no han podido valorar el daño ambiental. "Esta especie es muy importante porque es uno de los animales que depredan un montón de organismos y ellos también controlan la gran cantidad de algas que hay porque son filtradores. Entonces no podemos ver solamente lo económico", ha manifestado el biólogo.



Varias embarcaciones de la Fuerza Pública patrullan la zona para verificar desde el mar el daño producido y hacen rastreos en busca de especies muertas, además de tomar muestras que serán examinadas por especialistas del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).