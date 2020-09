Necesitamos que llueva. ¡Es el momento de aportar nuestro granito de arena!

Ahorrar agua es una responsabilidad de todos, pero ahora más que nunca tenemos que ponernos las pilas, ya que estamos atravesando uno de los periodos más secos de la historia de nuestro país.

El principal consejo es cerrar el grifo cuando no se necesita para no derrochar el agua que no utilizamos. Si nos quedáramos un día sin agua, nos concienciaríamos de lo importante que es para nuestras vidas.

Nuestro ciudadano ecológico es Juanjo Delgado. Tiene un huerto con un sistema de riego que solo utiliza el agua que necesita. Además sus alimentos son ecológicos y están libres de pesticidas.

Por otra parte el Canal de Isabel II cuenta con un sistema de riego inteligente, que se basa en ahorrar la mayor cantidad de agua posible. Gracias a las nuevas tecnologías los jardineros pueden programar el riego desde cualquier parte, apagarlo y encenderlo de forma automática.

La mejor ventaja del mecanismo es que recomienda cuando es necesario regar. Existen días en los que no hace falta y los jardineros pueden saberlo. Además si detecta que llueve de forma automática no riega.

Porque el agua es necesaria, haz un esfuerzo y ahorra, hazte eco.