FESTIVAL DE CINE SOBRE PROGRESO SOSTENIBLE

La novena edición del Another Way Film Festival (AWFF), que llega a Madrid del 5 al 11 de octubre, mantendrá también su versión online a través de Another Plataforma y Filmin. Los 43 títulos de su programación abordan temáticas como el cambio climático, la crisis energética, el consumo en relación con el medioambiente, la justicia social y el activismo.