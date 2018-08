¿Qué consecuencias tiene para el planeta el abandono de EEUU del Acuerdo de París?

La decisión ya está tomada. Tras varias especulaciones de algunos medios locales estadounidenses, Donald Trum ha anunciado el abandono, definitivo, de EEUU del Acuerdo del Clima de París.

Durante su campaña electoral, Trump criticó el Acuerdo de París y cuestionó el cambio climático, un fenómeno que llegó a calificar de "invento" de los chinos. Después, ya como presidente de EEUU, decidió iniciar un proceso para revisar si a EEUU le convenía o no seguir formando parte de este importante pacto internacional por el clima.



¿Pero qué sucederá, ahora, tras el abandono del Acuerdo de París?



Este importante acuerdo para el medio ambiente se ratificó en diciembre de 2015 por más de 200 países, durante el mandato de Barack Obama, quién definió este pacto como "un punto de inflexión" y "la mejor oportunidad" para salvar el planeta.



El objetivo de este pacto internacional es reducir la emisión de gases contaminantes de efecto invernadero a la atmósfera. De hecho, EEUU se comprometió a reducir para 2025 sus emisiones entre un 26 y un 28% respecto a los niveles de 2005. Por lo tanto, tras el abandono, EEUU sólo reduciría estas emisiones en un 14%, aproximadamente, según las estimaciones de expertos.



Así, EEUU que ya es el segundo país más contaminante del mundo, por detrás de China, continuará a la cabeza de este ranking y, al no cumplir lo prometido, contaminará mucho más y el impacto será mayor.



Además, EEUU ya no podría acudir a ninguna de las reuniones posteriores relacionadas con el clima ni tendría ni voz ni voto en la lucha contra el cambio climático.



Todo esto repercutirá en el propio país y en el resto del planeta ya que subirán las temeraturas medias de la Tierra, se acelerá el deshielo de los polos y crecerá el nivel del mar, entre otras muchas consecuencias.