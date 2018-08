Trump elimina de la web de la Casa Blanca todo lo relacionado al cambio climático

Donald Trump ya se ha convertido en el 45º presidente de Estados Unidos y su toma de decisiones se empieza a notar.



Pocas horas después de su investidura, la página web oficial de la Casa Blanca ha sufrido algunos cambios que muestran lo que Trump había asegurado durante su campaña.



Uno de ellos ha sido eliminar todo lo referente al cambio climático, por lo que se puede leer en el sitio web el mensaje: "El presidente Trump está comprometido a eliminar las políticas dañinas e innecesarias, como el Climate Action Plan y the Waters of the U.S. rule".



Incluso al utilizar el buscador para localizar alguna de las páginas que contenían menciones a dichos apartados, estos aparecen como borrados.



La única mención que podemos encontrar sobre el tema es un apartado dedicado al plan 'America First Energy Plan', con el que el magnate y el nombrado miembro de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA), Scott Pruit, han prometido acabar con el plan de Obama para reducir las emisiones de carbono por parte del gobierno y usar energías alternativas.

La página web de la EPA también ha sufrido algunos cambios similares y han anunciado que darán de baja ciertos contenidos sobre cambio climático.



Todo esto son muestras de las declaraciones que había seguido Trump durante toda su campaña, mostrando su desacuerdo con la existencia al cambio climático y su deseo de abandonar el Acuerdo de París.



A pesar de todo, algunos investigadores se han adelantado a los cambios y han conseguido subir por su cuenta todo lo referente a las políticas de Obama sobre medio ambiente.



En la página web oficial también han desaparecido todo lo referente a la población hispana y la posibilidad de ver la página en español.