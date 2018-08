Trump no podrá abandonar el Acuerdo de París hasta finales de 2019

El Acuerdo de París, en su artículo 28, recoge que cualquiera de las partes firmantes puede denunciar el texto mediante una notificación por escrito "una vez hayan trascurrido tres años a partir de la fecha de entrada en vigor".



¿Qué significado tiene esto? En principio, que Donald Trump no podría presentar una denuncia contra el acuerdo antes del 5 de noviembre de 2019, es decir, hacia la mitad de su mandato.



Además, la decisión no tendría efecto hasta un año después, por lo que esto lo situaría hacia el final de su legislatura en la Casa Blanca.



La directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, Teresa Ribera, ha puesto en duda que Trump llegue a abandonar el acuerdo pero, sí cree que desactivará todas las iniciativas federales impulsadas por su predecesor, Barack Obama y que "facilitará la vida a la industria de combustibles fósiles".



Ribera cree también que "el cambio climático depende de los demás miembros y no exclusivamente de Trump, que no será capaz de impedir que estos hagan lo que deben hacer". Desde su punto de vista su salidaquedará en el "disgusto" de perder un socio "muy valioso".



Trump ha amenazado en varias ocasiones con abandonar el Acuerdo de París contra el cambio climático, fenómeno que pone en duda. Sus promesas ya se han empezado a vislumbrar en la página oficial de la Casa Blanca, donde han desaparecido todos los datos relacionados con este tema.