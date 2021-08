Mucha gente piensa que la única información que tenemos cuando compramos productos de la frutería es su origen. Sin embargo, el género presenta una etiqueta que especifica el producto, la variedad, el origen y el precio, además de otros datos que no parecen tan importantes de cara al público, como los calibres y las categorías, pero que resultan fundamentales.



La variedad de la fruta es importante porque hace referencia a la temporalidad, y, por tanto, al producto más adecuado para el consumo en cada momento. El calibre, por su parte, es el tamaño del producto, que varía para cada fruta y verdura.



Así, el calibre y el aspecto visual definen la categoría del producto, y existen hasta tres categorías. Por su parte, que una fruta desprenda buen olor puede ser sinónimo de calidad, como ocurre con las fresas, los tomates o los melocotones; sin embargo, el aspecto de la fruta no siempre garantiza su calidad.



En el caso de la fruta ecológica, el aspecto visual que presenta es peor que el de la fruta convencional, ya que requiere un tratamiento diferente. Además, la fruta ecológica de primera categoría no suele consumirse en España, debido a que se exporta a países que pagan mayor cantidad de dinero por ellas.



Con respecto a las plagas, es cierto que los productos ecológicos no llevan tratamientos sistémicos, es decir, químicos, pero sí de otro tipo, ya que todos los productos de la frutería necesitan ser tratados.



Sin embargo, la seguridad de las frutas y las verduras sometidas a tratamientos químicos está garantizada, porque antes de ser comercializadas, se someten a unas cuarentenas hasta encontrarse en el momento perfecto para su consumición.



Por otro lado, hay frutas y verduras que se cogen verdes y posteriormente maduran, mientras que otras, por el contrario, no lo hacen, como es el caso de las naranjas. En el caso del melón, por el contrario, sí se coge verde y “lo vamos afinando un poco en las fruterías”, tal y como afirma Pedro García.



La mejor solución, por tanto, es cosechar la fruta en el momento idóneo para su maduración. Además, el director del proyecto “Es de raíz” afirma que debemos comprar productos locales en la mayoría de lo posible.