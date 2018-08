La osa Paula viaja a Londres para pedir la protección del Ártico

El océano Ártico es el océano más desprotegido del planeta. Este año 2015, la Comisión de OSPAR tiene la gran oportunidad de dar un primer paso al asegurar la protección de un área equivalente a la mitad de España.

Todavía estamos a tiempo de salvar el Ártico, y ¿cómo podemos aportar nuestro granito de arena?, de una forma muy rápida y sencilla, firmando la petición.

No te pierdas la carta de la osa Paula, una inciativa de Greenpeace que ha acudido a la capital inglesa con un claro objetivo:

Hola Arctic Lovers...

Soy Paula, una osa joven y muy normalita que vivo en el Ártico, concretamente en Groenlandia. Aunque soy una mamífera de rutinas y no me gusta moverme mucho de mi territorio, hoy me ha tocado hacer un viaje largo, muy largo. Eso me pasa por 'meterte en historias de humanos y en movimiento sociales' me ha dicho mi madre, pero bueno...esto es importante.

He llegado a Londres porque este año puede ser crucial para proteger mi hogar helado. Y es que un comité de representantes de los gobiernos se reúnen aquí en el centro de la capital inglesa, y tienen la posibilidad de dar el primer gran paso en la defensa del Ártico: asegurar la protección de un 10% del Santuario ártico. Será solo el primer paso, espero que de muchos otros para salvar mi paraíso de hielo.

Así que aquí me he venido para quedarme unos días y pedirles yo misma que no se olviden de mi tierra. Me veréis recorriendo la ciudad haciendo de activista...(de verdad es que valgo para todo...) porque ser la protagonista de la película que puede ganar un OSPAR no es poca cosa.

Vamos, que esto de ser famosa tiene mucho de solidario así que, arreglada y con mi mejor peinado, recorreré las calles de esta ciudad diciendo a los políticos 'Coming soon, an OSPAR for the Arctic', o en la lengua de Cervantes... 'Próximamente...un Ospar para el Ártico'...vamos, que queremos que el Ártico gane un premio y sea protegido. ¿Me ayudáis a disfundir este mensaje?