Esta hucha para las vacaciones del año que viene, la otra para el viaje fin de curso y la de más allá para los caprichos del mes. Esta cuenta de ahorros para futuros estudios y esta otra para el año sabático que llegará más pronto que tarde. Tampoco te olvides de esa casa al lado de la playa para cuanto te jubiles. Todos buscamos ahorrar, pero ser constante es más difícil de lo que pensamos. La buena noticia es que puedes incluir en tu vida muchos trucos para llegar a fin de mes sin apuros y poder cumplir esos objetivos a corto, medio y largo plazo. Cada céntimo cuenta: el que sobró de la compra del supermercado, el de la factura de la luz, el del gimnasio, las comidas fuera de casa e incluso la elección de entidad bancaria. Ahorrar dinero no implica perder el tiempo, y, aunque no lo parezca, las prácticas diarias son la clave para no malgastar esos céntimos. Si lo tuyo no son los números ni las finanzas, pero aún así tienes la intención de ahorrar, la tecnología puede convertirse en una gran aliada para evitar quebraderos de cabeza. No faltan numerosas aplicaciones móviles que permiten a los usuarios sacar el máximo rendimiento de su dinero.

Mint. Ten tu propio asesor financiero, marca tus objetivos de gastos y también tus ahorros. Esta aplicación es una de las más longevas para tener un mayor control sobre los gastos personales. Con ella podrás manejar mejor tu dinero con la sincronización de tus cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Indica tus obligaciones de pagos mensuales para que la app te pueda enviar recordatorios y así evitar retrasos en cargos. Y también establece metas financieras. ¿Quieres pagar esto antes que lo otro? Mint organizará tu estado financiero y te aconsejará sobre cómo distribuir tu dinero basándote en la tasa de interés de cada préstamo. Además, también puedes tener control de las transacciones de tus cuentas bancarias y puedes monitorear hasta tu dinero en efectivo añadiéndolo de forma manual para tener un control total de tus gastos.

Monefy. Rastrea y anota todos tus gatos de forma simple, rápida y fácil. Si compras un café, te subes a un taxi o vas a por el pan, presiona el botón Agregar y con un clic haz un registro de tu gasto. Además, con esta app puedes sincronizar los datos en tus dispositivos a través de Drive o Dropbox para tener un control absoluto. La aplicación crea categorías de forma automática para facilitarte la visualización de gastos. A través de gráficos podrás ver de forma detallada la lista de transacciones, podrás administrar las categorías, seleccionar la moneda, hacer copias de seguridad y exportar datos con un clic. Tiene calculadora incorporada y protección de identificación facial para ofrecerte un servicio más seguro.

Goin. Cetrándose en los millenials, esta herramienta digital permite administrar fondos y alcanzar las metas de los objetivos de ahorro que te planteas. Incluso, han creado su propio método. El método de Goin se basa en un sistema en el que el usuario registra sus datos respondiendo a las preguntas que plantea la aplicación sobre los hábitos diarios. De esta forma, se crea un sistema de ahorro automático. Además, también tiene la opción de la tecnología Smart Saving, que te permite acumular dinero a través del redondeo de los pequeños gastos diarios. Cada vez que un usuario paga una cantidad con su tarjeta diaria, la aplicación le da la opción de redondear el pago y enviar el sobrante a la cuenta de Goin. La app también te permite configurar unos objetivos que pondrán ser multados si no se cumplen, donde la app se autoenvía una compensación a modo de “sanción”, y así el usuario es más consciente de los ahorros y los gastos que está haciendo.

Digit. Analiza tus gatos, ahorra cada día y cumple tus objetivos. Con la sincronización de tus cuentas bancarias, esta aplicación guarda cada día pequeñas cantidades de tu dinero para transferirlo a una cuenta de ahorros. Aunque tengas la oportunidad de acceder a ese dinero siempre que lo necesites, es una forma sencilla para no contar con él y no tener la tentación de gastarlo en cosas innecesarias. Además, su algoritmo analiza de forma automática los hábitos de gastos que tienes, las facturas y los flujos de efectivo antes de transferir dinero de su cuenta corriente a la cuenta de ahorros Digit.

Qapital. Esta app te ayudará a administrar el dinero y a controlar tu presupuesto semanal. Spending Sweet Spot es una de las herramientas que incluye para mostrarte, de forma clara, en qué gastas tu dinero y ofrecerte alternativas sobre cómo puedes ahorrar según tus ingresos y gastos. Podrás configurar transferencias automáticas desde tu cuenta corriente a tu administrador de ahorros para que tu dinero vaya directamente a las metas de ahorro que hayas establecido. Y, por si no fuera poco, la app cuenta con un administrador inteligente que descifra tus hábitos para ayudar a gestionar tu economía.

Con todas estas opciones, ¿te animas a ahorrar?