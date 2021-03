En 59 días, los que van desde desde el 1 de enero al 28 de febrero, el Observatorio Español de Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ha recibido 399 contenidos de discurso de odio en las redes sociales difundidos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y TikTok. La mayoría han sido discursos antinmigrantes (34,3 %), islamófobos (12,3 %), antimenas (11,8 %) y antisemitas (10,8 %). Pero también ha habido contenidos de odio xenófobos contra subsaharianos, magrebíes, gitanos, asiáticos, latinoamericanos y europeos. Este es el panorama monitorizado por el OBERAXE, órgano dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones del Gobierno de España.

La mayoría de los usuarios fueron denunciados por el Observatorio, que ha hecho un seguimiento para comprobar que los contenidos denunciados se eliminaban. En total fueron suprimidos 159 comentarios “que dinamitan nuestra vida social”, en palabras de Hana Jalloul, secretaria de Estado de Migraciones, en la presentación del Protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea presentado hoy. La iniciativa, en el que participan una veintena de instituciones públicas, empresas del ámbito digital y organizaciones de la sociedad civil.

Cada segundo, cada minuto se produce un discurso xenófobo en las redes y el Protocolo pretende ser una herramienta de denuncia, de protección de la víctima y de salvaguarda de la convivencia democrática. Más de dos años se ha tardado en poner de acuerdo a las partes para frenar “la banalización de los discursos de odio en internet y las redes sociales”, ha comentado Jalloul.

Empresas digitales

El Protocolo será a partir de ahora un instrumento de colaboración entre los instituciones judiciales –Fiscalía General del Estado y Consejo General del Poder Judicial, entre otros–, colectivos sociales y empresas digitales para analizar y actuar contra los difusores de odio en las redes sociales. Carina Szpilka, presidenta de la Asociación de la Economía Digital (ADigital), una de las organizaciones que ha suscrito el texto, explicó durante la presentación que el Protocolo demuestra que “podemos trabajar juntos para que Internet sea un espacio infinito de oportunidades”, porque igual que durante el último año hemos experimentado la vertiente positiva de la red, en el sector digital también hemos visto un crecimiento del discurso del odio. Cuando las fronteras entre lo físico y virtual se difuminan, tenemos que entender que las redes son un espacio de convivencia adicional, y nuestro grado de tolerancia con estas actitudes debe ser igual que fuera del espacio online, la tolerancia debe ser cero”, comentó Szpilka, miembro también del comité de expertos de Levanta la cabeza.

El texto consensuado define los delitos de discurso de odio, los procedimientos de notificación, retirada o bloqueo de contenidos ilegales y se propone la elaboración de un listado de autoridades competentes que serán los que notifiquen esos contenidos. “Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, se propone un Punto de Contacto de las autoridades competentes para la comunicación con los prestadores de servicios de alojamiento de datos a través de Internet, que será la Unidad de criminalidad informática de la Fiscalía General del Estado. El Punto de Contacto facilitará la notificación de contenidos ilegales, mediante un procedimiento ágil y con garantías, para el bloqueo, la retirada o restricción de acceso a los mismos, contribuyendo a que la legislación española pueda ser aplicada eficazmente”, asegura el apartado II del Protocolo.

La acreditación de comunicantes fiables, que serán formados para detectar los contenidos ilegales; y la búsqueda de mecanismos para resolver los conflictos sin tener que llegar al ámbito penal son otros aspectos que implementará el Protocolo.

Se entienden por discursos de odio (illegal hate speech) aquellas conductas tipificadas en el artículo 510 del Código Penal o aquellos delitos tipificados en la legislación penal española consistentes en actos expresivo-comunicativos que fomenten la violencia, el racismo, la xenofobia y la intoleranci en el deporte desarrolladas en internet. Aquí te dejamos el texto íntegro del Protocolo.

Como explicó la presidenta de ADigital, “es necesario que no perduren los contenidos de odio ilegal en la red. La inmensa mayoría de usuarios de internet comparten la visión de la tecnología como herramienta de progreso social”. Y terminó con una cita: “Lo único que necesita el mal para para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada”.