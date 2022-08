Instagram ha encontrado nueva víctima en la cual basar sus cambios operativos y nuevas funciones. En los últimos meses, la red social ha pasado por una metamorfosis radical que ha causado mucho ruido –o más bien polémica– entre sus usuarios. El pasado 21 de julio, el director de Instagram, Adam Mosseri, anunciaba la implementación de nuevas funcionalidades vinculadas a los reels, los vídeos verticales de la aplicación que funcionan de manera casi idéntica a los vídeos de TikTok. Como suele ocurrir con las nuevas funcionalidades de la aplicación, solo un porcentaje muy reducido de usuarios podía disfrutar de ellas.

📣 Reels Updates 📣

We’re announcing new features making it easier and more fun to collaborate, create and share Reels. These updates include:

- Reels Video Merge

- Reels Templates

- Remix Improvements

- Dual Camera

Check them out and let me know what you think 👇🏼 pic.twitter.com/XZUiqmANSX