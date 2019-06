Inteligencia artificial y Twitter para potenciar la ciberseguridad

La adaptación de la Inteligencia Artificial a nuestras vidas lleva un progreso paulatino. Desde cosas simples como anteponerse a nuestras acciones y servirnos en bandejas las cosas habituales antes de que las pidamos, hasta lo más complejo, una máquina dotada de un aprendizaje continuo que sirva de herramienta para detectar brechas de seguridad y calificarlas.

Se trata de un nuevo sistema capaz de leer millones de tweets y detectar las menciones a vulnerabilidades de seguridad. Posteriormente, utilizando su algoritmo capacitado de aprendizaje automático es capaz de evaluar el grado de alerta en función de como se describe. Con la habilidad de detectar los fallos ya publicados por la base de datos de vulnerabilidad nacional, también es capaz de detectarlos en el lenguaje natural de twitter, antes de que se publiquen en la base de datos nacional. Lo mejor de esta IA es que posteriormente es capaz de calificar esas vulnerabilidades en función de su gravedad, como “alta” o “crítica”.

Este sistema nació tras una investigación entre la Universidad Estatal de Ohio, la compañía de seguridad FireEye y la firma de investigación Leidos, con un articulo publicado. “Consideramos esto como tendencias de Twitter”, dice Alan Ritter, un profesor del estado de Ohio que trabajó en la investigación y la presentará en junio en el North American Chapter of the Association for Computational Linguistics. Aunque reconocen que el prototipo no es perfecto, se actualiza solo una vez al día y contiene varios duplicados. Ritter aclara que el avance de la investigación está en la capacidad de calificar la gravedad del problema. Este prototipo está en línea.

Con esto se llega a un avance significativo en materia de investigación y ciberseguridad. Una herramienta de rastreo y calificación que sirva para encontrar los problemas de seguridad importantes en los softwares de las compañías y posteriormente los califique según su gravedad.