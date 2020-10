Para organizar un viaje, hacer la compra, jugar, buscar ejercicios, practicar deporte, y ver a la familia. Las personas mayores de 65 años cada vez están más familiarizadas con internet. Ya no es de extrañar que la abuela suba un post a Facebook con las fotos de la Navidad del pasado año, o que el abuelo aparezca con un vídeo en el estado de WhatsApp. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2018, el 86 % de los hogares en España tenían acceso a Internet, y aún así los usuarios quieren más información y formación sobre cómo controlar sus datos y cómo utilizar herramientas para afianzar una navegación segura. Nuestros menores y nuestros mayores son los grupos de la sociedad que son más vulnerables a la hora de medir los riesgos que puede haber en la red. El INE propone una Agenda digital en Europa para los próximos años que promueva, entre otros objetivos, el acceso a Internet y su utilización por todos los ciudadanos europeos, con actividades que apoyen la alfabetización y la accesibilidad.

En la presentación de la campaña de La Organización de Consumidores y Usuarios junto a Google, en septiembre de 2019 sobre Internet seguro, Carlos Martínez Ozcariz (director de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP)) destacó que entre 2007 y 2017, entre el total de la población se incrementó el número de usuarios de Internet en un 63 %, mientras que el colectivo de las personas mayores lo hizo en un 583 %. Además, también declaró que el porcentaje de personas mayores que utilizaron internet para hacer compras se incrementó en un 715 %. A estas cifras, añadimos las publicadas según un estudio de la UDP para el Barómetro del Mayor, donde declaran que el 48,8 % de los mayores que no usan internet, no lo hacen porque no tienen conexión o facilidades para acceder a un dispositivo tecnológico que se lo permita.

Se estima que en España, para el año 2050 las personas mayores de 65 años representen más del 30 % del total de la población. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han experimentado grandes avances y lo seguirán haciendo. Cada vez se investiga con más precisión cómo aplicar las TIC para atender a personas con necesidades y capacidades diferentes, especialmente en el campo del envejecimiento. En Levanta La Cabeza ya lo hemos visto con robots con filosofía ‘ikai', pero este es solo un pequeño ejemplo. En este momento excepcional, es la mejor oportunidad para que nuestros mayores conozcan y saquen el mejor partido a la tecnología que les rodea. Y esto, las marcas lo saben. Muchos productos ya se están adaptando a la tercera edad, a esos 'consumidores senior'.