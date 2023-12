En el vertiginoso mundo digital, donde las redes sociales se han convertido en el epicentro de nuestras interacciones diarias con un 85 % de internautas de 12 a 74 años en 2022, la privacidad se erige como un bien preciado. Meta, la empresa detrás de gigantes como Facebook e Instagram, ha introducido recientemente una propuesta que plantea una pregunta fundamental: ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar por resguardar nuestra privacidad en línea?

La premisa es simple pero poderosa: ¿estarías dispuesto a abrir tu billetera para resguardar tus datos de la voracidad de las plataformas de redes sociales? La respuesta no es tan evidente como podría parecer a primera vista. Para muchos, la privacidad se ha convertido en una preocupación creciente, alimentada por la constante exposición de escándalos relacionados con la manipulación de datos. Sin embargo, la idea de pagar por algo que históricamente ha sido gratuito plantea un dilema ético y financiero.

La psicología del consumidor y la valoración de la privacidad

Al abordar esta cuestión, es crucial considerar la psicología del consumidor. ¿Cuánto valoramos realmente nuestra privacidad? La respuesta puede variar significativamente según la sensibilidad individual hacia cuestiones de seguridad y la comprensión de las implicaciones detrás de la cesión de datos. Algunos usuarios podrían ver la suscripción de Meta como una oportunidad para reafirmar el control sobre su información, mientras que otros podrían cuestionar si este nuevo modelo simplemente reemplaza una intrusión por otra.

“Creo que, a la hora de plantear esta nueva medida, Meta no quiere ese dinero. No quiere que la gente pague por no tratar sus datos. Es decir, no quiere que pagues esos 10 €. Lo que quiere es que tú le des el consentimiento para que pueda tratar tus datos. Al final Meta va a ganar siempre, porque el producto eres tú”, afirma Enrique Robles Santos, abogado especializado en Derecho Digital.

La ética empresarial, en juego

La ética empresarial también se encuentra en el centro de esta controversia. ¿Es ético que las empresas cobren a los usuarios por algo que debería ser un derecho fundamental? La respuesta a esta pregunta implica considerar la responsabilidad de las plataformas digitales en la protección de la privacidad de sus usuarios. ¿Deberíamos pagar por algo que debería ser inherente a la experiencia en línea, o esta nueva propuesta es simplemente un recordatorio de que la privacidad tiene un precio?

Según el último estudio de IAB Spain del año 2023, un 51 % de los encuestados considera que la publicidad en redes sociales le molesta mucho o bastante. Además, frente a datos del 2022, se reduce la cantidad de usuarios que les gusta ver anuncios personalizados y según sus intereses, alcanzando un 45 % de los encuestados.

Sin embargo, los beneficios de la publicidad personalizada están claros para dos actores de las redes sociales: las marcas y el propio Meta. El 69 % de las marcas declaró invertir en 2023 lo mismo que el año anterior en publicidad, y un 26 % invirtió incluso más, siendo Instagram la red social con mayor inversión. Por su parte, los ingresos publicitarios de Meta representaron en 2022 más del 97 % de sus ingresos totales. “En un juego donde los beneficios son mayores que pagar la indemnización correspondiente, a Meta le sale muy barato pagar la multa”, asegura Robles.

En una declaración de Meta, la empresa defiende su modelo de suscripción como una respuesta equilibrada a las crecientes preocupaciones sobre la privacidad. "La opción de que las personas compren una suscripción sin publicidad equilibra los requisitos de los reguladores europeos al tiempo que ofrece a los usuarios opciones y permite a Meta continuar sirviendo a todas las personas en la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y Suiza. En su sentencia, el TJUE reconoció expresamente que un modelo de suscripción, como el que anunciamos, es una forma válida de consentimiento para un servicio financiado con publicidad", explican desde Meta.

Sin embargo, como confirma Robles, aunque el usuario acceda al pago de la suscripción, la plataforma va a seguir siendo dueña de nuestros movimientos en la red social: “Lo que te está proporcionando Meta es que no va a implantar publicidad dentro de la aplicación y de tu cuenta. Sin embargo, al final vas a continuar sufriendo espionaje, control y estudio de tu personalidad, movimientos, intereses e interacciones”.

El futuro de la privacidad en línea

A medida que Meta cumple su primer mes desde el lanzamiento de esta suscripción premium, los usuarios se enfrentan a una encrucijada que va más allá de la mera elección de bloquear anuncios. Estamos ante la oportunidad de redefinir la dinámica entre los usuarios y las plataformas digitales, estableciendo un precedente para futuras interacciones en el ciberespacio.

El precio de la privacidad es un tema que ha resonado durante mucho tiempo en el ámbito digital, pero ahora, con una oferta tangible sobre la mesa, cada usuario debe sopesar cuidadosamente los pros y los contras. ¿Pagarías por resguardar tus datos personales en Facebook e Instagram? La respuesta podría determinar no solo la evolución de la privacidad en línea, sino también el futuro de la relación entre los usuarios y las poderosas plataformas que han llegado a definir nuestra era digital.