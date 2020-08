Ni las barrigas cerveceras, ni las sonrisas torcidas, ni las paredes con grietas. Los moderadores de la aplicación china TikTok, con más de 800 millones de usuarios mensuales, han sido instruidos para suprimir aquellas publicaciones creadas por personas consideradas poco atractivas, pobres o discapacitadas, según ha publicado The Intercept, una organización internacional de periodistas de investigación centrada en la denuncia de casos de corrupción, medioambiente y tecnología. Estas restricciones han estado en uso al menos hasta diciembre de 2019.

Los documentos de moderación analizados por la plataforma periodística demostrarían que el argumento para desechar publicaciones de usuarios poco agraciados o ‘indeseables’ era “disminuir la tasa de retención de nuevos usuarios a corto plazo”. Es decir, la manera de captar nuevos clientes para TikTok era que no se recomendasen cosas feas. “Las formas anormales del cuerpo”, “los barrios marginales”, “las viviendas en mal estado” o “los campos rurales” eran los escenarios no recomendados que podían ser suprimidos por los moderadores.

El portavoz de TikTok, Josh Gartner, ha asegurado a The Intercept que la política de suprimir vídeos con usuarios poco atractivos o de baja clase social ya no estaba en vigor y que se puso en marcha en “un intento contundente y rápido para prevenir el acoso escolar”. Sin embargo, en la documentación interna desvelada por la asociación de periodistas no mencionan ninguna justificación anti-acoso, tan solo se explicaba que había una necesidad de retener nuevos usuarios y hacer crecer la aplicación.

La red social china ha sido acusada anteriormente de censurar determinados discursos políticos. En febrero, Levanta la cabeza informó de cómo los partidos españoles se estaban posicionando con fuerza en TikTok para lanzar vídeos contra sus adversarios en la arena política en un intento de influir en la población que más utiliza la plataforma de subida de vídeos: el 60 % de los usuarios tiene entre 16 y 24 años. De hecho, la formación ultraderechista Vox es la que manda en la plataforma china. Según la empresa catalana Social Media Scientist, especializada en análisis de datos, el partido de Santiago Abascal gana abrumadoramente al resto de partidos. Los vídeos con la etiqueta Vox acumulan más de 16 millones de visualizaciones. El segundo partido con más recorrido es Unidas Podemos, con poco más de 2,5 millones de visualizaciones.