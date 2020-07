Desayuna junto al mar Báltico, tómate el vermú de mediodía en República Dominicana, y ya de paso que estás por la zona, puedes comer en la ciudad de Panamá. Échate la siesta en Kuala Lumpur y merienda en Sídney, seguro que es un buen sitio. Pasea por Mozambique, después tómate unas cervezas en Berlín y disfruta del atardecer de Montevideo. Y si todavía te quedan ganas, vete a cenar a algún mercado callejero de la ciudad japonesa de Obihiro. Y todo sin sacar la cartera.

En plena pandemia, el turismo internacional se ha resentido y quizá la mejor forma de viajar por el mundo sea protegiendo tu seguridad y la de los demás. Parece una utopía pero es tan fácil como sentarte en un lugar cómodo, coger tu ordenador, móvil o tableta y pinchar aquí. Descubrirás los países más inhóspitos, los más acogedores, y también los más apacibles. Te adentrarás en los distintos recovecos de pueblos y ciudades gracias a un mapa interactivo.

Video Walks Around the World es una recopilación de más de 600 vídeo paseos que pone a tu disposición Google My Maps, donde puedes navegar alrededor del mundo. No son vídeos editados, con voces en off, planos currados, vistas aéreas o grandes artificios. Son vídeos caminando. Personas que transitan por ciudades, pueblos, entre la naturaleza, mercados tradicionales, parques, playas, montañas y puertos. A través del objetivo de la cámara comparten lo que están viendo sus ojos mostrando el simple transcurrir de un día cualquiera. Y ahí esta el poder de inmersión de todo el que lo ve: lo simple, lo sencillo y cotidiano.

Para acceder a esos vídeos, podemos navegar a través del mapa, elegir un destino, pulsar sobre uno de los iconos de la localización y clicar sobre la previsualización en la parte superior izquierda de la pantalla. En ese momento se abrirá un vídeo subido a Youtube donde podrás ver esas imágenes costumbristas. Además, en la parte izquierda también tienes un listado con marcadores de distintos colores que ya están clasificados para que puedas acceder a los lugares más fácilmente. Como explica la web nada más entrar en el link: “These are no vlogs, so no talking or background music” [Estos vídeos no son vlogs, por lo que no se habla ni se escucha música de fondo]. Solo déjate llevar por el sonido natural de cualquiera de los parajes que elijas.

Durante el confinamiento ya hemos visto como las visitas y los viajes virtuales sacaron su mayor potencial y nos hicieron escapar de la rutina que se vivía en nuestros hogares. Viajar te hace sentir libre incluso sin salir de casa. Por eso, internet nos abre una ventana para descubrir aquellos lugares en lo que siempre hemos soñado estar. Además del mapa de los Walks Around the World, hay otras plataformas para los viajeros del sofá. El periodista Paco Nadal tiene un canal de Youtube donde resume sus expediciones por el mundo: Nueva Zelanda, Gijón, Las Palmas, Namibia, Islas Svalbard… En el canal Alan por el Mundo, que cuenta con 2 millones y medio de suscriptores, el mexicano nos adentra en sus viajes que dan la vuelta al planeta: Bali, Edimburgo, Budapest, Republica Dominicana, Quebec… El español Enrique Álex Garde te cuenta su vuelta al mundo en dos años y medio en 186 vídeos muy entretenidos. Aunque ahora no es el momento, cuando la ‘nueva normalidad’ se haga más normal, te vendrán muy bien sus recomendaciones para viajar barato. Pero, si lo que quieres es conocer en profundidad España, el canal de Viajando con Diego te adentrará por todos los recovecos de la Península pasando por Valencia, Alicante, Salamanca, Barcelona, Cáceres y Menorca, entre otros.