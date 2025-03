Vivimos rodeados de tentaciones diseñadas específicamente para engancharnos. Desde las notificaciones de nuestro móvil pasando por los alimentos ultraprocesados, hasta las series que vemos en una maratoniana sesión de"solo un capítulo más". Estas industrias no han surgido por casualidad: forman parte de lo que el historiador David T. Courtwright denomina"capitalismo límbico" en su libroThe Age of Addiction.

Capitalismo límbico: la psicología del placer

El sistema límbico es una zona del cerebro que regula las emociones, el placer, el aprendizaje y la memoria. Cada vez que una persona realiza una actividad valiosa para la supervivencia, genera neurotransmisores como la dopamina para provocar un sentimiento de bienestar.

Muchas empresas han sabido aprovechar el funcionamiento del sistema límbico para reproducir esta sensación. Los“me gustas”, alimentos ultraprocesados y vídeos en streaming hacen quelas personas permanezcan“enganchadas” a la compensación a corto plazo, generando ciclos de recompensa artificiales que, spoiler, nunca son suficientes.

Estas industrias han perfeccionado sus productos mediante datos, algoritmos y psicología del comportamiento para maximizar el tiempo de uso y consumo de los usuarios.

El reto: cultivar la consciencia digital

Una nueva tendencia en la red social Tik Tok muestra a adultos jóvenes de todo el mundo hablando sobre la consciencia digital. Una contradicción cuanto menos divertida si se piensa que el scroll infinito está plagado de contenido sobre cómo dejar de hacerlo. Escritura en papel, películas largas, conferencias en lugar de reels… la lista de recomendaciones para recuperar la atención y regular el sistema límbico es, también, infinita.

La conversación colectiva en torno al consumo responsable es el reflejo de una necesidad real. Sin renunciar a los beneficios de estas aplicaciones, un mejor uso puede hacernos más conscientes y favorecer la regulación del sistema límbico de los usuarios.

¿Cómo hackear el capitalismo límbico?

El capitalismo límbico ha creado industrias que actúan como sofisticados camellos para nuestro cerebro, pero entender sus mecanismos nos permite ser consumidores más conscientes. No se trata de demonizar estas industrias, sino de reconocer sus estrategias y reclamar nuestra autonomía. ¿Cómo hacerlo?