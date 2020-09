"Soñamos con un mundo en el que esta aplicación no sea necesaria"

Su aplicación para móviles When and Where es un acierto y un éxito de descargas en 149 países. La App localiza a la usuaria en tiempo real, de forma que, si detecta que no sigues la ruta programada, te pregunta si estás bien en un mensaje. En caso de no recibir respuesta, avisa al 112 o al contacto de emergencia que hayas programado.

Son de Móstoles y estudian en el IES Velázquez. Como colectivo de hacen llamar LPSN Company.

El talento de cinco jóvenes constructivas y generosas que hoy nos enseñan la mejor cara de la tecnología. ¡Enhorabuena!